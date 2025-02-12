دورة ند الشبا تستهدف رقماً قياسياً للمشاركين في النسخة الجديدة

تستهدف دورة ند الشبا الرياضية تحقيق أرقام قياسية جديدة في عدد المشاركين في نسختها الـ12 المقررة بين 1 و20 مارس المقبل، بعدما استقطبت العام الماضي 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات من الهواة والمحترفين.

وأعلنت اللجنة المنظمة تواصل استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج منافسات النسخة الجديدة التي تتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية تساهم في تحقيق التنوع والتكامل في برنامج المنافسات الذي يناسب الرياضيين المحترفين والهواة ومختلف فئات المجتمع، حيث أضافت رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية «تارجت سبرنت» بالإضافة إلى الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

جدير بالذكر أن دورة ند الشبا الرياضية شهدت على مدار النسخ السابقة مشاركة أكثر من 51 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من داخل الدولة وخارجها، شاركوا في 88 بطولة لمختلف الرياضات، حيث شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أقيمت عام 2013 أكثر من 1500 مشارك، وفي النسخة الثانية شارك أكثر من 3000 مشارك، وفي الثالثة 4000، وفي الرابعة 4000، وفي الخامسة 5000 وفي السادسة 6000، والسابعة 7000، وأقيمت الدورة الثامنة في وقت الجائحة، حيث تم تحديد العدد الذي بلغ 2500 مشارك، وشارك في التاسعة أكثر من 6000، وفي العاشرة 5000، وفي الدورة الـ11 شارك 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

ويستمر تسجيل اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة 12، من خلال التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة.

مواعيد التسجيل

يغلق باب تسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة يوم 2 مارس 2025، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

الرماية «تارجت سبرنت»

يستمر التسجيل فيها حتى 7 مارس المقبل، ويسمح فيها بالمشاركة الفردية فقط لجميع الفئات والأعمار السنية من المواطنين والمقيمين من داخل الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الذكور والإناث من سن 6 سنوات وحتى 59 سنة.

وتقام 3 بطولات في مسابقة البادل تشمل 6 فئات، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في جميع بطولات البادل 14 فبراير الجاري.

ويغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة 14 فبراير الجاري، ويسمح بتسجيل 10 فرق في البطولة مكونة من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين.

ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق الجري حتى 03 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات مختلفة حسب كل سباق.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق حتى 09 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 19 سنة فما فوق.

ويستمر التسجيل للمشاركة في بطولة المبارزة حتى 27 فبراير الجاري، وتقام منافسات البطولة يومي 2 و3 رمضان في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة

ويتواصل التسجيل للمشاركة في مسابقة شد الحبل حتى 27 فبراير الجاري، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط.

ويغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة الجوجيتسو 27 فبراير المقبل، وتقام البطولة يومي 5 و6 رمضان، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها.

ويستمر التسجيل للمشاركة في بطولة الريشة الطائرة حتى 3 مارس المقبل، وتقام البطولة يومي 8 و9 رمضان، وتم إضافة البطولة مؤخراً إلى برنامج منافسات الدورة التي تتضمن 13 فئة مختلفة.