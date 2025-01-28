اختتام ناجح لسباق «تريفيكتا سبارتان» بمشاركة 4 فئات مختلفة

بمشاركة أكثر من 3800 متسابق ومتسابقة من بينهم 600 طفل، اختتمت بنجاح منافسات سباق «تريفيكتا سبارتان» الذي أقيم على مدى يومين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في «دبي باركس آند ريزورتس» ونظمته «آي تي بي ميديا».

حضر انطلاق المنافسات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، حيث شارك فيها فريق المجلس وتقدمهم د.عبد الله الكرم، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

تنافس المشاركون في السباق ضمن 4 فئات مختلفة هي: فئة سبرينت 5 كيلومترات وتضمن 20 حاجزاً، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات وتضمن 25 حاجزاً للمحترفين والفئة المفتوحة، وفئة بيست لمسافة 21 كيلومتراً وتضمن 30 حاجزاً، وفئة الأطفال لمسافتي 1 و3 كيلومترات.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم بطولات التحدي بمختلف أنواعها التي تقام في دبي، وذلك لتعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي، والتي تزيد على 200 جنسية للمشاركة في مختلف الفعاليات والبطولات.