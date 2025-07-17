«ترايثلون دبي تي 100» يطلق النسخة الأكبر في نوفمبر

أكد مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الثانية من «ترايثلون دبي تي100» ستكون «أكبر وأفضل» عندما تعود إلى الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، وهو الحدث الذي يقام بالتعاون مع منظمة محترفي الترايثلون العالمية.

وأعلن المنظمون عن فتح باب التسجيل للاشتراك في سباقي الترايثلون للهواة لمسافة 100 كم (2 كم سباحة و80 كم دراجات و18 كم جري) وللمسافات القصيرة (750 متراً سباحة و20 كم دراجات و5 كم جري)، ويمكن التسجيل عبر الرابط.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الشريك الرئيسي، القيمة الاستراتيجية للحدث، الذي سيتم إدراجه مرة أخرى في تحدي دبي السنوي للياقة البدنية (30×30).

وقال: «إن استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل بطولة ترايثلون دبي تي 100 تعكس التزامنا المستمر بدعم السياحة الرياضية، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وبعد النجاح الباهر الذي حققه هذا الحدث في عام 2024، نحن على ثقة أن نسخة هذا العام ستجذب اهتماماً عالمياً، كما ستساهم في دعم اقتصاد دبي، وتسليط الضوء على الوجهات السياحية المتنوعة التي توفرها المدينة لاستقطاب مختلف الشرائح والجماهير».

وسلط عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي الضوء على النجاح الذي حققه الحدث في نسخته الأولى في دبي عام 2024، كما تحدث عن خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير وتوسيع هذا السباق في نسخة عام 2025 بالتعاون مع المنظمين ومنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين العالمية.

وقال عيسى شريف: «لقد سعدنا للغاية باستضافة الجولة العالمية لسباق الترايثلون تي100 في دبي للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، فقد شكلت إضافة مميزة إلى أجندتنا السنوية المتنامية من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي نعمل على تطويرها في إطار تحدي دبي للياقة الناجح.

لقد أصبحت دبي مركزاً عالمياً لسباقات الترايثلون، حيث تقام سنوياً سباقات للرجال والسيدات والمحترفين والهواة، والتي تتوفر لها كل مقومات النجاح من بنية تحتية وخبرات وطنية قادرة على تنظيم أكبر البطولات العالمية».

وأضاف: «لقد جمع سباق تي 100 أفضل الرياضيين في العالم، من بينهم أبطال أولمبيون، وشهد تتويج أول بطلي عالم في سباق تي 100 للرجال والسيدات - البلجيكي مارتين فان ريل، والأمريكية تايلور كنيب - وكلاهما قدم أداءً عالمياً. والأهم من ذلك، فقد شهد الحدث أيضاً مشاركة ما يقرب من 10.000 من الهواة في سباقي الترايثلون لمسافة 100 كم وللمسافات القصيرة، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف تحدي دبي للياقة».

واختتم: «يسرنا أن نواصل دعمنا لهذا الحدث العالمي الكبير وأن نتعاون مع منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين العالمية لتوسيع حجم المشاركة في هذه الفعاليات الثلاث لنسخة عام 2025، إلى جانب إضافة فعالية للمدارس، وفعالية سباق تتابع للشركات، ما سيجعل الحدث أكبر من نسخة العام الماضي، كما سيجعله أفضل أيضاً من حيث جذب عدد أكبر من المشاركين الهواة لتعزيز نمط الحياة الصحي والنشط وتحسين جودة الحياة هنا في دبي».

من جانبه، قال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين: «لقد حقق سباق ترايثلون دبي تي 100 العام الماضي نجاحاً باهراً وأصبح واحداً من أبرز الأحداث على خارطة الجولة العالمية لسباق الترايثلون تي 100 الجديدة.

لذا، فإنه من الرائع أن نعلن عن خططنا للبناء على هذا النجاح الذي حققه السباق في عامه الأول وإتاحة الفرصة للمزيد من المشاركين الهواة - والآن أيضاً الشركات - للمشاركة في هذا الحدث الذي يعد بمثابة مهرجان احتفالي يجمع بين السباحة، وسباق الدراجات الهوائية والجري في محيط مضمار ميدان الشهير».