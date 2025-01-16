سباق «بوكاري سوت الدولي» للجري أبريل المقبل

تستضيف دبي «سباق بوكاري سوت الدولي للجري» الذي يقام في مدينة إكسبو دبي لأول مرة في الشرق الأوسط في 12 أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويهدف إلى تحفيز هواة رياضة الجري من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات.

ويعد سباق بوكاري سوت من السباقات الدولية التي تستقطب مشاركة الآلاف من العدائين من مختلف المستويات، ويتم تنظيمه في العديد من المدن الشهيرة حول العالم، وستكون دبي هي المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا السباق الدولي الذي يفتح أبوابه لجميع مستويات اللياقة البدنية، ويقدم مجموعة من فئات السباق لتناسب جميع الفئات مع وجود ثلاث مسافات للسباق: 21 كيلومتراً و10 كيلومترات و5 كيلومترات، مما يوفر خيارات متنوعة للرياضيين المخضرمين والمشاركين العاديين من الهواة على حد سواء، ويمنحهم الفرصة لخوض تجربة ممتعة وتحد للمشاركة في سباق لياقة بدنية مجتمعي كبير.