نخبة العدائين يشاركون في ماراثون دبي 24

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 24 من ماراثون دبي الدولي، عن مشاركة الآلاف من عدائي وعداءات المسافات الطويلة في النسخة 24 من ماراثون دبي، خلال 3 سباقات يتضمنها الحدث المقام غداً، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، تم تأكيد مشاركة بطل العالم السابق في الماراثون الإثيوبي ليليسا ديسيسا، وحامل الرقم القياسي العالمي السابق في الماراثون الكيني دينيس كيميتو، وعدد من الفائزين الدوليين في سباقات ماراثون المدن من جميع أنحاء العالم.

حضر المؤتمر علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وعمر الفلاسي ممثل برنامج الأمين، والمستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي، وبيتر كونيرتون مدير فعاليات ماراثون دبي، وعدد من العدائين والعداءات المشاركين في النسخة الجديدة من الماراثون.

وبدأ المؤتمر بترحيب من علي عمر بالمشاركين في النسخة 24 من الماراثون، مؤكداً أن السباق يحقق النجاح عاماً بعد عام حتى أصبح واحداً من أقوى وأسرع السباقات في العالم.

وأشار المستشار أحمد الكمالي، إلى الإقبال الكبير على المشاركة مؤكداً أن النسخة 24 ستشهد مشاركة 63 عداء وعداءة للمرة الأولى من ضمن قائمة النخبة المتنافسة في السباق الرئيسي، وتوجه بالشكر إلى الجهات الداعمة والمؤسسات المشاركة في الحدث، وفي مقدمتها مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وبلدية دبي، وبرنامج الأمين الذي يشارك بثلاثة عدائين من أصحاب الأزمان تحت ساعتين و3 دقائق، إلى جانب تكفله بالجوائز المالية للفائزين في سباق 10 كيلومترات الذي يقام ضمن فعاليات الماراثون الذي يتضمن السباق الرئيسي للنخبة ومسافته 42.195 كيلومتراً، والسباق العائلي لمسافة 4 كيلومترات، وتمنى أن يشهد السباق، تحقيق أرقام زمنية جديدة تضاف إلى سجل نجاحات الماراثون.

ذكريات خاصة

وذكر الكمالي أن هناك عداء له ذكريات خاصة عن دبي، وهو الإثيوبي ليليسا ديسيسا الذي انطلق إلى مشهد الماراثون العالمي بفوزه بماراثون دبي المثير في عام 2013، وكانت تلك بداية الرحلة التي قادته إلى المجد في ماراثون بوسطن عامي 2013 و2015، وماراثون نيويورك عام 2018، قبل أن يتوج بطلاً للعالم في الماراثون بالدوحة في عام 2019، وأكد أن ديسيسا كان أحد أنجح عدائي الماراثون قبل توقف الرياضة في العالم بسبب فيروس كورونا.

ولفت إلى مشاركة العداء الذي حقق أسرع زمن، وهو النجم الكيني دينيس كيميتو، موضحاً أنه رغم أنه حقق 2:02:57 ساعة في برلين قبل عقد من الزمان، كأول عداء يسجل أقل من 2:03 ساعة في تاريخ الماراثون، وظل هذا الرقم ثابتاً لمدة 4 سنوات.

وقال الكمالي: تتقدم المشاركات الإثيوبية تيغيست جيرما الفائزة بماراثون سيدني 2022، بأفضل زمن شخصي في الماراثون وهو 2:18:52 ساعة، وستكون في منافسة مع مواطنتيها زينبا ييمير الفائزة بماراثون برشلونة 2023، وديرا ديدا بطلة ماراثون دبي 2023.

وقال بيتر كونيرتون: إن ماراثون دبي شهد في الماضي، انتصارات لديسيسا، والبطل الأولمبي الحالي تاميرات تولا، وحامل الرقم القياسي للمسافة جيتانيه مولا عندما حقق زمناً قدره 2:03:34 ساعة، وأن سباق السيدات شهد العام الماضي، رقماً قياسياً جديداً من قبل العداءة تيجيست كيتيما وقدره 2:16:07 ساعة، منوهاً إلى أنه زمن قياسي لامرأة تشارك لأول مرة في سباق الماراثون.

وذكر أنه يشارك لأول مرة في دبي هذا العام العداء البارالمبي البريطاني ريتشارد وايتهيد عضو في وسام الإمبراطورية البريطانية الممتاز، حامل الرقم القياسي العالمي في الماراثون للرياضيين الذين يعانون من بتر الركبة الثنائية.