«سباق النمور للعقبات» الأول من فبراير المقبل بمدرج خورفكان

ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الأول من فبراير المقبل «سباق النمور للعقبات» الذي ينطلق من مدرج خورفكان، ويضم مستويين أساسيين للعدائيين وهما مستوى 8 كيلومترات و4 كيلومترات للبالغين من المحترفين والهواة، بالإضافة إلى سباقات للعدائيين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً للتنافس على مسافة 600 متر و1200 متر.

ويتضمن السباق تحديات مثيرة لاجتياز الحواجز وسط أجواء تتسم بالمغامرة والتشويق والمتعة مع الطبيعة الساحرة . ويأتي السباق انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى تشجيع الأفراد على تبني الأساليب والعادات والممارسات الصحية والتحفيز على ممارسة الرياضة، حيث يوفر مدرج خورفكان الذي يمزج بين الطرازين الروماني والإسلامي تجربة لا تنسى لعشاق المغامرة والتحدي لخوض تجربة رياضية استثنائية تنطلق في السابعة صباحاً وتمتد إلى الخامسة مساءً.