3 ملايين مشارك تحدٍ جديد للرياضة في دبي

تستقبل دبي العام الجديد بأهداف وطموحات أكبر في مختلف القطاعات، ومنها الرياضة، التي سجلت في العام المنتهي أرقاماً تاريخية بعدد المشاركين والتنوع في الفعاليات التنافسية والمجتمعية، ما يعزز جهودها في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع.

وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية في دبي 2,769,000 شخص في 2024، وهو ما يعادل 74 % من مجموع سكان دبي الذين وصل عددهم إلى 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة في النصف الأول من 2024 وفقاً لبيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وتستهدف أجندة الرياضة في دبي إقامة أكثر من 500 فعالية وتخطي حاجز الـ3 ملايين مشارك في العام الجديد وهو رقم من الممكن كسره بسهولة قياساً على الأرقام السابقة والزيادة المتوقعة في عدد الفعاليات المجتمعية التي تقام برعاية ودعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع العديد من الشركاء ومنظمي الفعاليات الرياضية الذين بلغ عددهم 104 بنهاية 2024.

وتتضمن أجندة الرياضة في دبي العديد من الفعاليات، التي تستقطب سنوياً عشرات الآلاف من المشاركين وستسهم في تحقيق رقم قياسي جديد في المشاركة، يتصدرها تحدي دبي للياقة المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسجلت النسخة الماضية (2024) التي امتدت لثلاثين يوماً 2,735,158 مشاركاً - مسجلة نسبة نمو قدرها 14 % - ما يمثل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق، وضمن فعاليات تحدي دبي للياقة تقام سنوياً فعالية تحدي دبي للجري الذي حطم بدوره في نسخته السابقة الرقم القياسي في عدد المشاركين باستقطاب 278,000 شخص، وشهد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، إقبالاً قياسياً، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 37,130 شخصاً، وأتاح للدرّاجين الهواة والمحترفين فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة بين أبرز المعالم الشهيرة في دبي، وذلك ضمن أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة.

ومن الفعاليات الأخرى، التي تتصدر على صعيد المشاركة، ماراثون دبي، الذي يستقطب سنوياً أكثر من 20 ألف عداء وعداءة، ويقام ماراثون دبي 12 يناير الجاري، حيث سيتيح الحدث منصة متميزة تجمع بين الرياضيين والهواة من جميع أنحاء العالم، ويتضمن ثلاث فئات، فئة المبتدئين والعائلات لمسافة 4 كيلومترات وفئة الهواة لمسافة 10 كيلومترات، وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتراً، ومن المتوقع أن يجذب ماراثون دبي المزيد من المشاركين هذا العام خاصة من محبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث أبرمت اللجنة المنظمة شراكة مع «جينيس» للأرقام القياسية تتيح للمشاركين فرصة للدخول إلى العالمية من خلال اختيار أرقام قياسية لتحطيمها.

وتتبلور فرص تحطيم الأرقام القياسية في الماراثون من خلال السرعة أو من خلال أفكار مبتكرة مثل الجري بزي معين أو في مجموعات، ومن بين الأرقام المطروحة أسرع ماراثون أثناء تنطيط كرة القدم أو السلة، وأسرع نصف ماراثون معصوب العينين، وأسرع ماراثون بزي رسمي مدرسي أو طبي، وأسرع ماراثون يُجرى بواسطة أب وابنه أو أم وابنتها، وأسرع ماراثون على الزلاجات، وغيرها.

كما تتصدر دورة ند الشبا الرياضية قائمة الفعاليات الأكثر جذباً للمشاركين بعدما سجلت النسخة الماضية 7149 مشاركة أكبر عدد من الرياضيين بلغ 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في تسع رياضات هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع. وكان من بينهم رياضيون من النخبة العالمية والمصنفون في مراكز متقدمة على مستوى العالم، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ الدورة، ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك زيادة أكبر في عدد المشاركين خاصة مع ضم برنامج الدورة العديد من الرياضات التي تحظى بشعبية واسعة ومتطورة مثل بطولة تحدي الموانع الشيقة التي ينتظرها الجميع لتحدي قدراتهم البدنية، وبطولة البادل والجري والدراجات الهوائية.

كما تحتل الألعاب الحكومية مكانة متقدمة ضمن الفعاليات الأكثر جاذبية للمشاركين، حيث سجلت النسخة الماضية مشاركة 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.