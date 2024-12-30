الماراثون ومهرجان التحدي أبرز الأحداث الرياضية في دبي 2025

تستعد دبي لتنظيم العديد من الأحداث الرياضية خلال عام 2025، الذي يطل علينا بعد ساعات قليلة، وما يميز معظم تلك الفعاليات إمكانية تسجيل الجماهير من جميع الفئات والأعمار السنية للمشاركة في قائمة من أبرز التحديات المجتمعية التي تتضمنها تلك الأحداث، وتسعى من خلالها القيادة الرشيدة إلى جعل الرياضة «أسلوب حياة»، لما للرياضة من آثار نفسية إيجابية على صحة المجتمع والأفراد.

وستكون دبي على موعد مع أول السباقات الجماهيرية الكبرى في 12 يناير المقبل، عندما تقام النسخة الجديدة من ماراثون دبي الدولي، الذي يتسابق من خلاله نخبة من عدائي وعداءات العالم في مسافة الماراثون الكلاسيكي 42.195 كيلومتراً، أو في مسافة 10 كيلومترات، إلى جانب السباق العائلي لمسافة 4 كيلومترات، ويقام الحدث على شارع أم سقيم، ويوفر للمشاركين فرصة الاستمتاع بالإطلالات المميزة على مدينة جميرا وبرج العرب في جميرا، ولا يزال باب الاشتراك مفتوحاً أمام الجميع، ولكن يشترط فقط في سباق الماراثون الرئيسي ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، وتوفر الفعالية أجواء مميزة للمشاركين المتوقع وصولهم إلى 20 ألف عداء وعداءة.

وتستقبل دبي باركس آند ريزورتس يومي 25 و26 يناير 2025 سباق سبارتان تريفيكتا الشرق الأوسط، الذي يتضمن مجموعة من التحديات الصعبة لاختبار القدرة على التحمل والقوة وخفة الحركة، وسيكون على المتنافسين الجري لمسافات 5 أو 10 أو 21 كيلومتراً، مع تحديات في التسلق والقفز للانضمام لأبطال هذا التحدي.

بينما يقام تحدي سبينس دبي 92 بيلد أب للدراجات الهوائية يوم 26 يناير 2026، ويعد اختباراً لمهارات المشاركين ولياقتهم البدنية وقدرتهم على التحمل ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والمرح، ويتضمن تقييم أداء المشاركين في كل جولة تأهيلية لتحديد مركز انطلاقهم في الجولة النهائية، ويمكن لكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 19 سنة التسجيل في مسار «دبي بيغ 5»، ولمن هم بين 16 و18 سنة التسجيل في مسار «دبي بيغ 5 جونيور»، في حين سيقام سباق «الملك والملكة» للسباحة في جزر دبي يوم 19 يناير 2025، وتتنوع سباقاته ما بين 800 متر أو 1.6 كم أو 3.2 كم، إلى جانب سباقين للأطفال لمسافتي 200 و400 متر، ويسمح بالمشاركة فيهما للأطفال فوق 8 سنوات.

وستكون الجماهير على الموعد مع النسخة الثانية من سباق الجري بين برج العرب وبرج خليفة، المقرر يوم 9 فبراير 2025، وتبلغ مسافة السباق 21.1 كيلومتراً، وهو مخصص لمن هم فوق سن 16 عاماً، إلى جانب سباق «إم 1»، ويتنافس من خلاله المشاركون في الجري عبر موقف سيارات مكون من 7 طوابق يمتد لمسافة 1.2 كيلومتر، يليه صعود سلم مكون من 33 طابقاً في فندق وبرج ميديا ون، ويتكون من أكثر من 700 سلم، وتصل مكافآت الفائزين بالسباق إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى أنه سيتم التبرع بجميع الأرباح لمؤسسة الجليلة لعلاج مرضى السرطان.

بينما تحتضن حديقة الممزر في 16 مارس 2025 تحدي الترايثلون، ويتضمن التنافس في 3 مسابقات رياضية، هي السباحة في المياه المفتوحة، ثم الدراجات الهوائية والجري عبر الحديقة، وفي أيام 25 و26 و27 أكتوبر 2025، ستكون الجماهير مع تحدي دبي أكتيف في مركز التجارة العالمي، والمتوقع أن يشارك فيه 35 ألف شخص، حيث يتضمن الحدث دروس اللياقة البدنية واليوغا، ومحاضرات التغذية، ولقاءات خاصة مع المدربين المشاهير.

وتعيش «دانة الدنيا» نسخة جديدة من فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية طوال شهر نوفمبر 2025، وتتضمن إلى جانب مراكز التدريب واللياقة البدنية المنتشرة في جميع أرجاء مدينة دبي، سباقين رئيسين في الجري والدراجات الهوائية، وعادة ما يشهدان مشاركة الآلاف، بهدف الاستمتاع بأجواء رياضية مثالية، والمرور على بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة في دبي، كما يتضمن تحدي دبي للياقة البدنية سباق التجديف واقفاً، الذي أقيم في سد حتا العام الماضي.