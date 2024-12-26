ماراثون دبي 2025.. حدث استثنائي بالتعاون مع «غينيس»

يستعد ماراثون دبي 2025 أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية، وأقدم سباق للجري لمسافات طويلة في المنطقة بنسخته الثالثة والعشرين، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ليكون حدثاً استثنائياً يجمع بين الابتكار والتحدي، وذلك من خلال شراكتين بارزتين مع غينيس للأرقام القياسية وشركة شاومي.

شراكة

وأبرمت غينيس للأرقام القياسية وماراثون دبي شراكة مع ماراثون دبي 2025، تتيح للمشاركين فرصة ذهبية للدخول إلى العالمية، من خلال اختيار أرقام قياسية لتحطيمها، سواء من خلال السرعة أو من خلال أفكار مبتكرة مثل الجري بزي معين أو في مجموعات، ومن بين الأرقام المطروحة: (أسرع ماراثون أثناء تنطيط كرة القدم أو السلة، وأسرع نصف ماراثون معصوب العينين، وأسرع ماراثون بزي رسمي مدرسي أو طبي، وأسرع ماراثون يُجرى بواسطة أب وابنه أو أم وابنتها، وأسرع ماراثون على الزلاجات، وغيرها).

تأكيد

وأكد شادي جاد، مدير التسويق الأول في غينيس، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع مجتمع الإمارات على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة، وقال: «إن هذه الشراكة تأتي كجزء من التزامنا المجتمعي لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونشر إنجازاتهم عبر قنوات غينيس للأرقام القياسية، وسيتاح التقديم لجميع طلبات المشاركة من دون أي رسوم مع تسهيل اعتماد الأرقام القياسية».