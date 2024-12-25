كلباء يتوج بلقب «ليزر رن»

أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي، بنيل لاعبي فريق نادي كلباء المركز الأول في الترتيب العام، ضمن بطولة الإمارات للجري والرماية «ليزر رن»، التي نظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث على الملعب الرئيس للنادي، مشيداً كذلك بدور الجهاز الفني والإداري للفريق.

وكان نادي كلباء قد ظفر بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة تحت 17 سنة ، وفي فئة الرجال احتل المركز الأول ن وفي فئة 15 سنة حقق المركز الثاني . وأعرب الكندي عن سعادته بفريق ألعاب القوى لإظهارهم تفوقاً ملحوظاً،عبر تحقيق مراكز متقدمة في العديد من الفئات العمرية، التي شهدت مشاركة 100 لاعب من أندية عدة.