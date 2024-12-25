ماراثون دبي.. تنافس قوي بين أسرع العدائين والعداءات

تستعد دبي لتنظيم النسخة 24 من ماراثون دبي الدولي يوم 12 يناير 2025، بدعم مع مجلس دبي الرياضي، ويعد الحدث واحداً من أسرع سباقات العالم، بعد أن سبق وفاز بسباقه الرئيسي ومسافته 42.195 كيلو متراً العداء الإثيوبي، جيتينه مولا، في زمن قدره 2:03:34 ساعة في نسخة عام 2019، وفازت مواطنته تيغيست كيتيما بسباق نسخة 2024 الماضية بزمن قدره 2:16:07 ساعة، في أول ظهور لها في سباقات الماراثون على الإطلاق، وقبل 8 أشهر فقط من فوزها في ماراثون برلين في سبتمبر 2024.

وتسعى اللجنة المنظمة لماراثون دبي إلى إنجاح النسخة الجديدة، وتعزيز وجود الحدث ضمن أسرع سباقات العالم، إذ يبلغ متوسط أداء أفضل 10 عدائين رجال في نسخ ماراثون دبي 2:04:02 ساعة، ولا يتفوق على هذا المتوسط من الزمن سوى ماراثونات برلين، فالنسيا، لندن، طوكيو وشيكاغو، بينما يبلغ متوسط أوقات أفضل 10 عداءات 2:18:36 ساعة، ولا يتفوق على هذا المتوسط من الزمن سوى ماراثونات شيكاغو، لندن، طوكيو، فالنسيا وبرلين.

وكان العداء الإثيوبي، أديسو جوبينا، قد فاز بلقب فئة الرجال بماراثون دبي 2024، بزمن قدره 2:05:01 ساعة، بينما فاز المراهق، أديسو جوبينا، بسباق الرجال في أول مشاركاته في سباقات الماراثون، ونالت مواطنته تيغيست كيتيما لقب السيدات، محققة زمناً قياسياً جديداً لماراثون دبي، والذي بدأ عام 1998، ونجح سريعاً في وضع نفسه بقوة على خريطة الماراثون العالمية عام 2008، عندما فاز أسطورة الجري الإثيوبي، هايلي جيبرسيلاسي، بسباق الرجال بزمن قدره 2:04:53 ساعة، قبل أن يعود للدفاع عن لقبه بنجاح في عامي 2009 و2010.

ثم في عام 2012 فاز العداء الإثيوبي أيلي أبشيرو، في أول ماراثون يشارك فيه بزمن 2:04:23 ساعة، وتفوق على 4 عدائين في نسخة ماراثون دبي 2012، وكان ذلك إنجازاً غير مسبوق حينها، وقبل وقت طويل من انتشار أحذية الجري الخارقة على نطاق واسع، ومن أبرز النجوم الفائزين بالسباق نفسه، الإثيوبي تاميرات تولا، الذي فاز بماراثون دبي لفئة الرجال عام 2017 بزمن قدره 2:04:11 ساعة، قبل أن يواصل التألق في السباقات الكبرى، ويفوز بالميدالية الذهبية في كل من سباق الماراثون في بطولة العالم عام 2022، وفي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس عام 2024.

رقم قياسي

ويعد ماراثون دبي الأول في التاريخ الذي يشهد تحطيم 7 عدائين لحاجز 2:05 ساعة في نفس السباق، والأول الذي يشهد تحقيق 3 عداءات لزمن أقل من 2:10 ساعة في نفس السباق، مع العلم بأن سباق ماراثون دبي 2025 سيشهد 3 سباقات، الأول للمبتدئين والعائلات لمسافة 4 كيلو مترات، والثاني للهواة لمسافة 10 كيلو مترات، والثالث الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلو متراً، مع توقعات من اللجنة المنظمة بوصول عدد المشاركين في النسخة الجديدة إلى 20 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي أعلنت عن التعاون مع شركة شاومي شريكاً رسمياً للحدث، وقال بيتر كونيرتون، مدير فعاليات ماراثون دبي: «يسعدنا أن نرحب بشركة شاومي شريكاً رسمياً لعام 2025، ويجمع هذا التعاون بين روح الرياضة وشغف شاومي بالابتكار، وهو ما يكمل هدفنا المتمثل في إلهام وتحفيز العدائين من جميع المستويات».