الإثيوبي ريجاسا والكينية أماناغولي يتوجان بلقب ماراثون أدنوك

فاز العداء الإثيوبي تشالا كيتيما ريجاسا بلقب النسخة السادسة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2024، التي أقيمت منافساتها أمس، حيث تمكن من إنهاء مسار السباق بزمن 2:06:16 ساعة، على أقرب منافس له، الجيبوتي إبراهيم حسن بوح، الذي حل ثانياً بزمن 2:06:33 ساعة، فيما حل الكيني ويلفريد كيروا كيجن في المركز الثالث، بزمن 2:06:47 ساعة.

وفي فئة السيدات، حصدت الكينية كاثرين ريلين أماناغولي المركز الأول، حيث أنهت مسافة الماراثون بزمن 2:20:34 ساعة، متفوقة على الإريترية دولشي تيسفو تيكليرجش، التي حلّت في المركز الثاني، بزمن 2:23:47 ساعة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الكينية الأخرى أوريليا كيبتوي، بزمن 2:26:28 ساعة.

واستقطبت النسخة السادسة من الماراثون، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، و«أدنوك»، أكثر من 33 ألف متسابق ومتسابقة، في مسافات، الماراثون / ماراثون التتابع «10 كم، 5 كم، 2.5 كم».

توج الفائزين، وأعطى شارة الانطلاقة لسباقي الماراثون وسباق الـ 10 كيلومترات، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عدد كبير من القيادات الرياضية، وشركاء الحدث، وممثلي الشركات الراعية.

ونجحت النسخة السادسة، التي انطلقت في تمام الساعة السادسة صباحاً، بجانب مقر «أدنوك»، وتحديداً من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة، تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية، ودعم الخطط الرامية لتشجيع فئات المجتمع، لجعل الرياضة أولوية ونمطاً لحياة صحية.

واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع نحو 4 آلاف مشارك، وسباق مسافة الـ 10 كم نحو 7 آلاف مشارك، وسباق الـ 5 كم نحو 10 آلاف مشارك، وسباق الـ 2.5 كم نحو 12 ألف مشارك. ومر عداؤو الماراثون بمجموعة من أشهر معالم أبوظبي، مثل قصر الحصن، وجامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة، ومدينة زايد الرياضية، وبرج أدنوك.

وشهد ماراثون أدنوك أبوظبي منافسة حماسية في سباق مسافة 10 كيلومترات، حيث فاز المغربي ياسر العشعوشي بالمركز الأول، بزمن 28:41 دقيقة، وجاء مواطنه إسماعيل الخرشي في المركز الثاني، بزمن 29:01 دقيقة، أما المركز الثالث فكان من نصيب الإثيوبي أورجيسا كيتيسا، بزمن 29:03 دقيقة.

وفي فئة السيدات، كانت ذهبية 10 كيلومترات من نصيب الإثيوبية جيميني تونكو، بزمن 32:40 دقيقة، لتأتي المغربية رقية المقيم في المركز الثاني، بزمن 33:01 دقيقة، وتحل الإثيوبية أيونتو كومزا في المركز الثالث، بزمن 34:09 دقيقة.

وحقق البطل الإماراتي سعيد الظاهري المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، بعد أن أنهى سباق الـ 10 كيلومترات بـ 19:46 دقيقة، واحتل المركز الثاني مواطنه عايض الأحبابي، بفارق ثانية واحدة، فيما جاء في المركز الثالث الإماراتي الآخر ذيبان المهيري، بزمن 21:10 دقيقة.

ويفوق مجموع الجوائز المالية للسباق 300 ألف دولار، حيث نال بطل النخبة لمسافة 42 كم، 50 ألف دولار، وكذلك 50 ألف دولار لبطلة النخبة، بينما بلغت قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول، لكل من فئتي الرجال والسيدات، بجانب جوائز المركزين الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز سباق الـ 10 كم.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: إن ماراثون أدنوك أبوظبي، أصبح حدثاً رياضياً مهماً، يعزز التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ومعياراً جديداً يدعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي، وحدثاً دولياً كبيراً، يضع أبوظبي على خارطة العواصم الرياضية العالمية المستضيفة للأحداث الكبرى، وفعالية كبيرة تستقطب الآلاف من المشاركين، الذين يزداد عددهم من عام لآخر.

وتوجه العواني بالشكر إلى أدنوك، على رعايتها ودعمها للماراثون، ولجميع الرعاة والشركاء، على مساهمتهم الفعالة للخروج بحدث كبير ومهم، يليق باسم إمارة أبوظبي، ولفريق المتطوعين، الذين لعبوا دوراً مهماً في نجاح النسخة السادسة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2024.