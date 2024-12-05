400 متسابق في «جري نيون» بعجمان

نظمت دائرة التنمية السياحية بعجمان فعالية رياضية مجتمعية تحت عنوان «سباق جري نيون 2024»، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية في حديقة الصفيا، بمشاركة 400 متسابق من جميع الفئات العمرية والقدرات البدنية.

وجاء الحدث في إطار جهود الدائرة الرامية إلى نشر الوعي بأهمية النشاط الرياضي، وسعيها المستمر إلى تنظيم فعاليات مجتمعية رياضية تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية، واستقطاب الشباب وتحفيزهم لإعداد جيل من الرياضيين وجعل الرياضة نمط حياة لدى أفراد المجتمع.

وتميز السباق بأجواء ليلية ساحرة جمعت بين الحماسة والتنافسية عبر مسار مضاء بألوان مبهجة. وشمل المسار فئتين، الأولى بطول 1 كيلومتر والثانية بطول 4 كيلومترات، متيحاً الفرصة للرياضيين المحترفين والهواة من أفراد وعائلات للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة. وحصل المشاركون على أدوات مضيئة ارتدوها أثناء السباق، بالإضافة إلى ميداليات خاصة صممت لتعكس فكرة السباق وتحمل طابع إمارة عجمان.

ونظمت دائرة التنمية السياحية بعجمان هذا الحدث بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المحلية، ومن ضمنها القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وشركة غلفا، والمستشفى السعودي الألماني بعجمان، وفريق فرسان زايد.