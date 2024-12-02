تتويج الفائزين بنصف ماراثون كلباء

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء أمس الفائزين بالنسخة الرابعة من نصف ماراثون كلباء، الذي أقيم ضمن إحتفالات عيد الإتحاد الـ 53 على واجهة كلباء المائية.

وحفلت الفعالية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بإقبال كبير كتب لها النجاح بمشاركة 605 متسابقين ومتسابقات من مختلف الجنسيات.

حضر الفعالية وشارك في التتويج سعادة راشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية بمجلس الشارقة الرياضي وعبد الرحمن الدرمكي أمين السر العام بنادي كلباء ويوسف الحوسني تنفيذي فعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وفاز بالمركز الأول في "نصف الماراثون"21،1 كلم" للمواطنين مبارك حسن وبالمركز الثاني سهيل البلوشي وجاء سعيد محمد ثالثا..وللمواطنات الأولى رقية محمد والثانية نورا الخلف والثالثة خديجة النقبي.

ولذات المسافة للفئة المفتوحة رجال جاء الأول أنور القوز والثاني دانجي تيسفو والثالث جيمشوا تولوسا ، أما للسيدات فازت بالمركز الأول رقية المقيم تلتها وفاء زروال والثالثة هيلين كوري.

وفي 10 كلم للمواطنين رجال فاز بالمركز الأول سالم عبد الله وحل ثانيا أحمد علي والثالث سالم مصبح ، وللمواطنات الأولى شمسة القصيمي والثانية تحرير النقبي والثالثة موزا سيف، وللفئة المفتوحة رجال الأول ديلاي والثاني حميد عبد الله والثالث أوسي.

وفي 5 كلم للمواطنين رجال جاء بالمركز الأول محمد علي وحل ثانيا سالم جمال ومحمد راشد بالمركز الثالث، وللمواطنات جاءت الأولى أماني سالم وحلت ثانيا حسينة جمعة والثالثة صبيحة محمد ، وللفئة المفتوحة حصل على المركز الأول محمد رياض والثاني صموئيل ديفيد والثالث أسولال عبد القادر، وللسيدات: الأولى أولغا شاتسكينخ والثانية أنكيتا شارما والثالثة بياتريس زيتا.

وفي فئة 2.5 كلم للمواطنين رجال حل أولا عبد الله نواف وثانيا سالم محمد وثالثا خليفة هاشم، وللمواطنات الأولى آية محمد والثانية ميرا وهاب، وللفئة المفتوحة جاء الأول عبدالله جمعة والثاني شهاب إبراهيم والثالث أحمد قنبر، وللسيدات الأولى سجى أحمد والثانية جينيفيف رومن والثالثة ماهافارشيني ناتاراجان.