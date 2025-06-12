يوسف الحمادي رئيساً لـ«آسيوي الرياضات الجوية» بالإجماع

اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، بالإجماع، يوسف حسن الحمادي، مرشح الإمارات، رئيساً للاتحاد للفترة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات، ويُعد هذا الإجماع سابقة غير مسبوقة في تاريخ الرياضات الجوية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر الإماراتية من الاتحادات القارية والدولية، مؤكداً ريادة الإمارات في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعبّر أعضاء الجمعية العمومية عن سعادتهم بانتخاب الحمادي، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرته على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بكفاءة وتفانٍ.

من جانبه، أهدى الحمادي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، واللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة الرياضة، معرباً عن تطلعه ليكون عند حسن ظن الجميع، ومؤكداً التزامه بأن يكون خير سفير لرياضة الإمارات في القارة الآسيوية. كما وجه شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مشيراً إلى أنه سيعمل بجد لتفعيل أنشطة الاتحاد ونشره في جميع أنحاء القارة، وأن هذه الثقة ستكون دافعاً له لتحقيق طموحات الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وانطلقت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية في فندق بلازو فيرساتشي بدبي، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات، ومثل الإمارات محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد، إضافة إلى ممثلي سلطنة عمان، الكويت، العراق، ليبيا، أستراليا، هونغ كونغ، ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، ولاوس.

كما شهد الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، وهم: أندي جو «هونغ كونغ وفيتنام»، جو راو «الفلبين»، أرسي نازو «إندونيسيا»، جراهام هيل «أستراليا»، نور الدين حكيمي «ماليزيا»، أحمد الشلاحي «الكويت»، سالم سعيد الجامودي «سلطنة عمان»، وحارث تحسين «العراق».