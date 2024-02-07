الصحف تتغنى بالإنجاز التاريخي لمنتخب الأردن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشادت وسائل الإعلام الأردنية، اليوم الأربعاء، بالتأهل التاريخي لمنتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا 2023، بعد الفوز على كوريا الجنوبية (2-0)، في مباراة الدور نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي في قطر أمس.

وأثنت الصحف الأردنية على أداء النشامى بعناوين داعمة، هللت لهذا الإنجاز التاريخي البارز الذي يتحقق لأول مرة.

وقالت صحيفة الرأي "المنتخب الوطني يقتحم التاريخ ويتأهل لنهائي كأس آسيا.. النشامى شهامة بلا حدود".

أما صحيفة الغد فكتبت على صفحتها الأولى "النشامى يكتبون تاريخًا جديدًا للكرة الآسيوية".

من جانبها عنونت صحيفة الأنباط عن إنجاز النشامى بالقول "أبناء الأنباط يكسرون صمود الشمشون الكوري بصخرتين.. النشامى يكتب مجد الكرة الأردنية بالفوز على كوريا والتأهل للنهائي الآسيوي".

وكتبت صحيفة الدستور "سجل يا تاريخ.. النشامى يبلغ نهائي كأس آسيا".

أما صحيفة السبيل فكتبت عبر موقعها الإلكتروني "المنتخب الوطني يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز