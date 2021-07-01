الإمارات في المجموعة الأولى لتصفيات المونديال مع إيران وكوريا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أوقعت قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الحاسمة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، منتخب الإمارات، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات إيران، كوريا الجنوبية، لبنان، سوريا والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، اليابان، أستراليا، فيتنام، سلطنة عمان والصين.

وأجريت القرعة في العاصمة الماليزية كوالامبور صباح اليوم، عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلي المنتخبات الـ 12 التي اجتازت المرحلة الثانية من التصفيات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، وذلك بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وبدأت المراسم بعرض فيديو قصير عن احتفالات اللاعبين والجماهير بالانتصارات والأهداف خلال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ثم عرض فيديو عن كيفية إجراء قرعة المرحلة الثالثة لتصفيات المونديال.

كما أكد الفيديو على إنه سينضم الفائزان بصدارة المجموعتين والوصيفان في التصفيات الحاسمة، إلى الدولة المضيفة قطر في نهائيات كأس العالم 2022، بينما يلتقي صاحبي المركز الثالث من المجموعتين في الملحق القاري، مع انتقال الفائز لخوض مواجهة الملحق العالمي.

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