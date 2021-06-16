قرعة المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية للمونديال في الأول من يوليو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، عن إجراء قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، في الأول من يوليو المقبل، وأشار إلى إنه سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، وتضم كل منها 6 منتخبات، وسيكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الإصدار الخاص الصادر يوم 18 يونيو الجاري.

والجدير بالذكر، أن منتخب الإمارات، تأهل إلى الدور النهائي من التصفيات أمس، بعد تصدره للمجموعة السابعة، وتأهلت معه منتخبات سوريا، أستراليا، إيران، السعودية، اليابان وكوريا الجنوبية، المتصدرة أيضاً لمجموعاتها، إلى جانب 5 منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني، وهي الصين، العراق، لبنان، سلطنة عمان وفيتنام.

وكانت تصفيات المرحلة الثانية من التصفيات التي اختتمت أمس، قد شهدت 57 مباراة على مدار الأيام الـ19 الماضية في مختلف أرجاء القارة، وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وإلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وأشاد، بتفاني أسرة كرة القدم الآسيوية، من أجل إقامة المباريات بأجواء صحية آمنة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على العالم، وأوضح: "هذه بالتأكيد ظروف استثنائية وحافلة بالتحديات، ولذا قررنا إقامة المباريات المتبقية من التصفيات، بنظام التجمع للمرة الأولى، وذلك ضمن التزامنا بالمحافظة على صحة وسلامة الجميع".

وأردف: "أود أن أتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وذلك على التزامها الرائع، وأشكر أيضاً الفرق المشاركة التي كانت مصممة على استكمال المباريات بنجاح وسلامة، وأنا واثق أن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، سوف تشهد لحظات رائعة ومميزة، وأتمنى كل التوفيق للمنتخبات الـ12 التي تأهلت لهذه المرحلة".

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