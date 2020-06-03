الآسيوي والاتحادات الوطنية يؤكدون الالتزام باستكمال البطولات القارية

المصدر: البيان الإلكتروني

اتفقت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، على المبدأ الأساسي من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك خلال اجتماعين الكترونيين منفصلين عقدا اليوم الأربعاء، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشارك في الاجتماعات الاتحاد الوطنية في كل من أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند عن منطقة شرق آسيا، والإمارات وإيران والعراق وقطر والسعودية وأوزبكستان عن منطقة غرب آسيا.

وأكدت الاتحادات الوطنية أيضاً التزامها بالموافقة على نظام المنافسة والإطار الزمني للمباريات البالغ عددها 99 مباراة في أسرع وقت ممكن.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر والحواجز الطبية، والتي تختلف بحسب مناطق قارة آسيا، اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة من الخيارات لاستكمال دوري أبطال آسيا قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام في ديسمبر المقبل.

وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة من ممثلي الاتحادات الوطنية خلال الاجتماعات، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم مقترح نظام ومواعيد لمسابقات الأندية، كي يتم عمل مراجعة أخيرة عليها، ثم سيتم تقديم مقترح إلى لجنة المسابقات في الاتحاد من أجل المصادقة عليه.

ويقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعقد اجتماعات الكترونية مع الاتحادات الوطنية المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي 2020، من أجل المصادقة على نظام استكمال البطولة بنجاح لهذا العام، وتم عقد الاجتماع الأول أمس الثلاثاء، مع اتحادات منطقة غرب آسيا، وبعد ذلك سيكون هناك مباحثات إضافية هذا الأسبوع من مناطق جنوب ووسط وشرق آسيا ومنطقة آسيان.

وتم الاتفاق أيضاً على أنه ورغم أهمية الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الحقوق التجارية، فإن نزاهة المنافسة في البطولة وكذلك أمن وسلامة كافة أطراف اللعبة ستكون على رأس الأولويات.

ويقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولات، سواء على مستوى الأندية أو الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وكأس آسيا وبطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاماً وللشباب تحت 19 عاماً وبطولة آسيا لكرة الصالات.

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