استكمال دوري أبطال أسيا بدون جمهور

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الماليزي ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد لن يتم الغائهما كما يشيع البعض، وإنما سيتم استكمال منافساتهم خلال الفترة المقبلة، فور الاطمئنان على الوضع الصحي في دول آسيا، بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقفهما مؤخراً.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي أنه لا يستبعد إقامة المسابقتين بدون جماهير، مؤكدا بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على استكمال دوري الأبطال وكأس الاتحاد، لأسباب رياضية وتجارية، وأنه متمسك باستكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد، رغم أزمة كورونا.

وأكد آن الوقت مازال متاحاً لإنجاز البطولتين، في إشارة إلى أن الموعد المناسب قد يكون في شهر أغسطس المقبل، كاشفا عن أن البرمجة الجديدة للمسابقتين سيتم الإعلان عنها أواخر شهر إبريل الجاري.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، أعلن تأجيل جميع مباريات شهري مايو ويونيو لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".