سلمان بن إبراهيم: الاتحاد الآسيوي مستمر في صرف المساعدات المالية بصورة عاجلة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسالة خطية إلى الاتحادات الوطنية بالقارة، جاء فيها: "أتوجه إليكم جميعاً في هذه الظروف الاستثنائية والمليئة بالتحديات بخالص التحية والتقدير، مقرونةً بأطيب الأمنيات لكم، ولأسرة كرة القدم الآسيوية بدوام الصحة والعافية، وأننا على ثقة بأن كرة القدم ستضطلع بأدوار هامة في الأسابيع والأشهر المقبلة مع عودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله، ولكن تركيزنا ينصب الآن على حشد الطاقات لتوفير الحماية لكافة منتسبي لعبتنا الجميلة".

وتضمنت الرسالة: "تأثرت دول القارة الآسيوية، بدرجات متفاوتة، بتداعيات جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد–19)، واتخذت العديد من حكومات القارة إجراءات سريعة وقوية لمنع انتشاره والحد من تأثيره على مجتمعاتكم المحلية، بما في ذلك الإغلاق الجزئي أو تقييد الحركة، وكما تعلمون، فقد فرضت الحكومة الماليزية، أمراً بتقييد حركة الأفراد، وكإجراء وقائي، فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ابتداءً من 17 مارس 2020، مبادرة "العمل من المنزل" لمدة أسبوعين لحماية الموظفين وأسرهم ، وسيتم تمديد العمل بتلك المبادرة إذا لزم الأمر".

وواصل الشيخ سلمان بن إبراهيم في رسالته: "في غضون ذلك، سيستمر العمل في إدارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل طبيعي لتلبية احتياجات جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية والجهات ذات العلاقة، كما قمت بتوجيه الإدارة بالعمل على صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الأخرى دون أي تأخير، كما تعلمون فإن الانتشار السريع لفايروس كورونا (كوفيد-19)، دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتوافق مع الاتحادات الوطنية إلى تأجيل العديد من المباريات والأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد القاري، وفي هذا الإطار فإننا نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم ونصائحكم وتعاونكم المثمر للتوصل إلى أفضل القرارات التي تصب في المصلحة العليا للأسرة الكروية الآسيوية".

وأكملت الرسالة: " كانت تلك التعديلات على الأجندة الآسيوية تهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفراد منظومة كرة القدم الآسيوية، من لاعبين وكوادر فنية وإدارية، إلى جانب الملايين من المشجعين في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، والذين ستبقى سلامتهم وصحتهم بمثابة الأولوية بالنسبة لنا، ومن أجل تحقيق تلك الغاية فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيواصل العمل مع جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية، والحكومات والوكالات الصحية في القارة الآسيوية للحد من تأثير هذا الفيروس والتأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لتأمين السلامة للجميع".

وتابعت الرسالة: "في هذا السياق، فإن الاتحاد الآسيوي يحث بقوة جميع الاتحادات الأعضاء على اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية لممارسة أعلى مستويات النظافة الصحية، كما نود الإشادة بمبادرات العديد من الاتحادات الوطنية بتطبيق مبادرة "العمل من المنزل" التي تنسجم مع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس، لقد بنى الاتحاد الآسيوي الأسس القوية للوحدة والتضامن بين أفراد الأسرة الكروية الآسيوية، لا سيما في مواجهة الشدائد، وخلال السنوات الست الماضية، ونحن نرى في الظروف الراهنة أنها بمثابة التحدي الذي ينبغي أن نتجاوزه جميعا، ليس فقط لحماية مجتمعاتنا ولكن أيضاً من أجل مستقبل لعبة كرة القدم".

وختمت الرسالة: "بطبيعة الحال، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يأخذ زمام المبادرة بقوة وسيكون، كما هو الحال دائما، جاهزاً لتقديم المشورة والمساعدة لكافة الاتحادات الوطنية والإقليمية في هذه الأوقات الاستثنائية، وأجدد الأعراب لكم عن أطيب الأمنيات بالصحة والعافية، متطلعاً للوقت الذي تعود فيه لعبة كرة القدم لممارسة أدوارها الحيوية في جلب المتعة والإثارة لعشاق اللعبة في مختلف أنحاء آسيا".