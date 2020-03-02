"الآسيوي" و "فيفا" يحسمان تصفيات المونديال هذا الأسبوع

المصدر: دبي-البيان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقد مسؤوليه اجتماعاً هذا الأسبوع، مع مسؤولي الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، من أجل مناقشة وضع مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والمقررة خلال مارس الجاري ويونيو المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى قيامه بدور فعال في التعامل مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقيود السفر في الدول المتأثرة، وإلى قيامه بإجراء مشاورات مع بعض الاتحادات الوطنية في منطقة شرق آسيا، عبر اجتماع عقد في كوالالمبور.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، فإن هناك أعدادا متزايدة من المنتخبات الوطنية الغير قادرة على إقامة مباريات أو السفر لخوض المباريات، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجتمع مع الاتحاد الدولي، ثم مع الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا، قبل اتخاذ القرار النهائي حول الحلول المتاحة للمباريات.

وبعد هذه الاجتماعات التي تعقد خلال الأيام المقبلة، فإن الاتحادين الدولي والآسيوي سيعلنان عن لائحة المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية للجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي موعد الاجتماع المقرر مع الفيفا، مع العلم أنه من المقرر أن يعقد اجتماعات يوم السبت المقبل، في ضيافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مع عدد من الاتحادات الوطنية الآسيوية للكرة، والأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيويين.