اجتماعات طارئة للاتحادات الوطنية الآسيوية والأندية للتعامل مع كورونا

المصدر: دبي-البيان

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إضافية الأسبوع المقبل، لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

ويعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و8 مارس المقبلين.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "هذه ظروف غير مسبوقة وحافلة بالتحديات، ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل بجهد كبير من أجل مراقبة الموقف، بما في ذلك متابعة القيود على السفر، كما يتواصل بشكل مستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وروابط الدوري والأندية".

وأضاف: "نحن ممتنون على الدعم الذي نحظى به من كافة شركائنا، بما في ذلك الشركاء التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، ونحاول حماية أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير، وفي ذات الوقت ضمان نزاهة مسابقاتنا".

ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، على تقييم التأثيرات على مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 والمقررة في مارس المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أنه نتيجة لانتشار فيروس كورونا، تم تأجيل عدد من المباريات إلى موعد لاحق، وتضم قائمة المؤجلات من الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، مباراتي الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني في المجموعة الأولى، وبيرسيبوليس الإيراني مع التعاون السعودي في المجموعة الثالثة، والمقررتين يوم 2 مارس.

وتأجيل 3 مباريات مقررة يوم 3 مارس القادم، وتجمع شباب الأهلي مع شهر خودرو الإيراني في المجموعة الثانية، وسيباهان الإيراني مع النصر السعودي في المجموعة الرابعة، وسيؤول الكوري الجنوبي مع تشيانغراي يونايتد التايلاندي في المجموعة الخامسة، ومباراة يوم 6 إبريل القادم بين النصر السعودي وسيباهان الإيراني، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى أنه يعمل على تحديد مواعيد بديلة في أبريل المقبل، لمباراتي ذهاب وإياب الملحق النهائي من التصفيات الأولمبية للسيدات، والتي تجمع بين كوريا الجنوبية والصين، والتي كانت مقررة يومي 6 و11 مارس القادم.