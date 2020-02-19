توصية بإقامة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أوصت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، لتكون أول دولة من منطقة جنوب آسيا تستضيف البطولة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

واعتبرت اللجنة أن الهند ستحصل على الخبرة من خلال تنظيم كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً في وقت لاحق من العام الجاري، وأن ملفها تميز عن الملفين الأخرين المقدمين من الصين تايبيه وأوزبكستان، وكذلك من أجل زيادة الترويج للعبة، وتضمن ملف الترشيح الهندي إقامة البطولة على ملاعب دي واي باتيل، ترانز ستاديا آرينا واستاد فاتوردا، وهي ملاعب ستستضيف مباريات كأس العالم للناشئات.

وكانت الهند، قد استضافت بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2016، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017، واعتبرت لجنة كرة القدم النسائية، أن الهند يمكن أن تعزز جهود تطوير كرة القدم النسائية في قارة آسيا، وقالت محفوظة أكثر كيرون رئيسة اللجنة: "هذه أهم بطولات كرة القدم النسائية في آسيا، وحققت النسخة الماضية في الأردن، قفزة كبيرة للعبة، بعدما أقيمت للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، ونحن الآن نتطلع للبناء على ذلك الإرث".

وأضافت: "الهند توفر أفضل الفرص من أجل التمهيد لهذه البطولة على الصعيد التجاري وزيادة قيمة البطولة، لأن الهند ملتزمة بتطوير كرة القدم النسائية في البلاد، وكان لدينا ثلاثة ملفات ترشيح قوية، لكن الملف الهندي كان الأبرز".

كما قررت اللجنة توسيع نهائيات كأس آسيا للسيدات من 8 إلى 12 منتخباً، حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي، والذي سيقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويبلغ الرقم الأعلى للمباريات 25 مباراة.

واعتمدت اللجنة أيضاً، أن تستمر البطولة على مدار 17 يوماً، وتكليف الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باتخاذ القرار حول تنظيم مباريات ملحق بالاعتماد على مقاعد قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2023، ومن المرجح أن تقام فعاليات البطولة أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2022، حيث سيتم العمل على برنامج مباريات البطولة، مع الأخذ بعين الاعتبار انطلاق كأس العالم 2022، والمواعيد المعتمدة لتسريح اللاعبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما اطلعت اللجنة على توضيح بخصوص الإطلاق التدريجي لدوري أبطال آسيا للسيدات، في أعقاب النسخة التجريبية التي أقيمت في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر 2019، وسوف يستمر البرنامج التجريبي للبطولة عام 2020 بمشاركة 6 أندية بحد أقصى، أما عامي 2021 و2022، فسوف يتم توجيه الدعوة إلى 8 أندية من أجل المشاركة.

في حين سيتم رفع عدد الأندية إلى 12 بحد أقصى عامي 2023 و2024، وبحيث يتم توجيه الدعوة المفتوحة للاتحادات الوطنية الأعضاء، أما عام 2025 فسيتم رفع العدد إلى 16 نادياً، ثم سيتم تطبيق نظام تصنيف الأندية الخاصة بالبطولة.