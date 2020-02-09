غانييف والشعراوي أبرز صفقات أندية دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

اعتبر الاتحاد الآسيوي، أن تعاقد شباب الأهلي، مع الأوزبكي عزيز غانييف، واحدة من أبرز 5 صفقات أجرتها الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

وأشار الاتحاد، إلى أن غانييف، يعتبر من أبرز المواهب الشابة في أوزبكستان، وانضم إلى شباب الأهلي مباشرة بعد انتهاء مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، حيث حصلت أوزبكستان على المركز الرابع.

وأكد أنه رغم أن اللاعب يبلغ من العمر 21 عاماً، إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الآسيوية، حيث شارك مرتين في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، وخاض 4 مباريات دولية مع منتخب بلاده الأول، كما لعب 10 مباريات في دوري أبطال آسيا بين عامي 2016 و2018 مع فريق ناساف.

كما أشار الاتحاد إلى أن صفقة انتقال الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى شنغهاي شينهوا، واحدة أيضاً من الصفقات المهمة، بعدما انضم إلى صفوف الفريق الصيني في يوليو الماضي.

وبين أن الشعراوي 27 عاماً، لعب 25 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وسجل خلالها 4 أهداف، ولعب لغاية الآن، 13 مباراة في صفوف شنغهاي، وسجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين.

لكن الاتحاد القاري، أوضح أنه يتوجب على الشعراوي الانتظار حتى أبريل المقبل، قبل أن يبدأ خوض منافسات دوري أبطال آسيا، بسبب تأجيل مباريات الأندية الصينية في البطولة، بسبب فيروس كورونا.

وتضم القائمة أيضاً، المهاجم الكرواتي ماندزوكيتش لاعب الدحيل، والنيوزيلندي ماركو روجاس لاعب ملبورن فيكتوري، والجناح الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي.