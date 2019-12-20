عبدالله النيادي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي

المصدر: أبوظبي : البيان الرياضي



انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي، عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي، نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي بالتزكية، وذلك خلال انعقادها صباح اليوم الجمعة بأبو ظبي مقر إقامة الوفود المشاركة في بطولة أمم آسيا للمواي تاي التي تختتم غدا السبت بخيمة المواي تاي بكورنيش ابوظبي.

وثمن الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA) جهود النيادي مؤكدا بان ما حققه اتحاد الإمارات للمواي تاي يدعو للاعتزاز والفخر لدولة الإمارات التي قدمت العديد من الكوادر الإدارية المؤهلة لخدمه الرياضة الإماراتية والآسيوية في مختلف الانشطة.