40 نادياً في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه الثاني للدورة 2019-2023 في مدينة دا نانغ الفيتنامية اليوم السبت، توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً.

ومن المقرر أن يتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم، وذلك دون أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.

وفي المقابل، سيتم توسيع كأس آسيا للسيدات اعتباراً من نسخة عام 2022، وبحيث تضم 12 منتخباً وطنياً، مقارنة بنسخة عام 2018 في الأردن، والتي ضمت 8 منتخبات، علماً بأن الصين تايبيه والهند وأوزبكستان تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة.