الجماهير تتجاوز المليون في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي- البيان

تجاوز الحضور الجماهيري في مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حاجز المليون متفرج، بعد نهاية الجولة الرابعة.

وبلغ مجموع الحضور الجماهيري 1,029,019 في 64 مباراة، وبمعدل حضور بلغ 16,078 متفرجا للمباراة الواحدة.

ولكن لا زالت مباراة الجولة الأولى بين إندونيسيا وضيفتها ماليزيا، تحتفظ بالرقم الأعلى، بحضور جماهيري بلغ 54,659 متفرجا.

وجاءت في المرتبة الثانية، مباراة ديربي جنوب آسيا بين الهند وضيفتها بنغلادش ضمن الجولة الرابعة، على ستاد سولت لايك في كالكوتا، وحضرها 53,286 متفرجا.

في المقابل فإن منتخب كمبوديا تربع على صدارة المنتخبات التي حظيت بالحضور الجماهيري الأكبر في مجموع مبارياتها خلال الدور الثاني، وذلك بمجموع 138,758 متفرجا في المباريات الثلاث التي لعبها الفريق على الاستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه.

وحضر مباراة كمبوديا مع العراق 48,258، وحضر المباراة مع هونغ كونغ 45,500 متفرج، والمباراة مع البحرين 45,000 متفرج، أما المباراة الرابعة التي خاضها منتخب كمبوديا، فكانت خارج ملعبه ضد إيران في طهران وحضرها 15,823 متفرجا.