«كلاسيكو» بين العراق والكويت و«الأخضر» يواجه «التنين»

المصدر: الكويت - أ ف ب

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يحلّ منتخب العراق ضيفاً على جاره منتخب الكويت في مباراة مرتقبة، اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، فيما تبحث البحرين عن مفاجأة ثانية من العيار الثقيل عندما تلاقي اليابان، في حين تسعى السعودية إلى التعويض أمام المنتخب الصيني بعد تعثرها أمام إندونيسيا.

في اللقاء الأول، سيكون استاد جابر الأحمد الدولي مسرحاً لـ«كلاسيكو خليجي» يجمع الكويت بضيفها وجارها العراق ضمن المجموعة الثانية التي تشهد مواجهتي عُمان مع كوريا الجنوبية في مسقط، وفلسطين مع الأردن في كوالالمبور.

يتصدر العراق بعد فوزه على عمان 1 ـ 0 بهدف أيمن حسين، فيما تعادلت كوريا الجنوبية مع فلسطين سلباً والأردن مع الكويت 1 ـ 1. شارك كل من منتخبي الكويت والعراق مرة يتيمة في كأس العالم، الكويت عام 1982 بإسبانيا كأول دولة خليجية ثم العراق في 1986 بالمكسيك.

يفتقد منتخب العراق هدافه أيمن حسين الذي تعرض لإصابة خطيرة بصدره خلال الفوز على عمان الذي حمل توقيعه، نقل على إثرها إلى الكويت لتلقي العلاج، وقد يعوّضه المدرب الإسباني خيسوس كاساس باللاعب علي الحمادي، فيما يبقى مهند علي خياراً متاحاً

طموح

وفي المجموعة عينها، تبحث فلسطين عن مواصلة بدايتها المميزة وانتزاعها تعادلاً سلبياً من عقر دار كوريا الجنوبية رابعة نسخة 2002، عندما تواجه جارتها الأردن في أرضها المفترضة كوالالمبور.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة، وبعد تحقيقه أول فوز بتاريخه على أستراليا 1 ـ 0 في عقر دارها بهدف عكسي متأخر، يستقبل المنتخب البحريني بالرفاع، منتخب اليابان المنتشي من فوزه الساحق على الصين 7 ـ 0، ضمن مجموعة ثالثة نارية تشهد مواجهتي الصين «التنين» مع السعودية «الأخضر» في داليان، وإندونيسيا مع أستراليا في جاكرتا.

يدخل البحريني المباراة بسلاح الأرض ويتوقع ألا يجري مدربه الكرواتي دراغان تالاييتش أية تغييرات، معولاً على مفاتيح اللعب لاعبي الوسط كميل الأسود وعلي مدن ومحمد جاسم مرهون.

انتقادات

وبعد انتقادات طالت مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني إثر التعادل على أرضه مع إندونيسيا بهدف لكل فريق، يحل منتخب السعودية على الصين في المجموعة الثالثة أيضاً، والتي تسعى للنهوض من كبوة خسارتها القاسية أمام اليابان بسبعة أهداف.

يذكر أن المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني توزعت على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.

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