«العنابي» ضيفاً على كوريا الشمالية

المصدر: الدوحة - دب أ

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يسافر المنتخب القطري إلى لاوس، لمواجهة منتخب كوريا الشمالية، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى التي منتخبنا الإماراتي، حيث يسعى لتجاوز خسارته المخيبة أمام الإمارات في الجولة الأولى بثلاثية.

ويسعى «العنابي» إلى ضمان مقعد مباشر في المونديال، وهو الذي شارك للمرة الأولى في تاريخه في نسخة عام 2022، التي أقيمت على أرضه، حيث يرغب في تذوق طعم الوجود مع الكبار مجدداً في المسرح العالمي في 2026.

من جانبه، خسر منتخب كوريا الشمالية أمام أوزبكستان صفر/1 في الجولة الأولى، وستكون مواجهة المنتخب القطري المتأثر بخسارته أمام الإمارات، فرصة لتحقيق فوز، ربما سيكون مؤثراً في حسابات الوصول للأدوار المقبلة من التصفيات.

وسبق لمنتخب كوريا الشمالية أن شارك في كأس العالم في نسختين، كانت الأولى عام 1966 في إنجلترا، وحقق فيها الفريق فوزاً تاريخياً على إيطاليا، وتسبب في خروجها من دور المجموعات، قبل الخسارة في دور الثمانية أمام البرتغال، في مباراة تاريخية، أكسبته احترام العالم.

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