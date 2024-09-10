«الأبيض» يستضيف إيران بطموح مواصلة صدارة تصفيات المونديال

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي ، العين - طلحة عبدالله

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يلتقي منتخب الإمارات الوطني وضيفه المنتخب الإيراني، الثامنة من مساء اليوم، في مواجهة يترقبها عشاق كرة القدم الآسيوية على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، كونها تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات القارة، ويسعى خلالها «الأبيض» لتحقيق الفوز الأول تاريخياً على المنتخب الإيراني، والفوز الثاني في المجموعة الأولى، للحفاظ على القمة التي يعتليها الفريق برصيد 3 نقاط حالياً، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني المنتخب الإيراني، الذي يأمل في حصد النقاط، وانتزاع صدارة المجموعة.

ولم يحصل المنتخبان على راحة عقب الجولة الأولى من التصفيات، وشهدت فوز منتخبنا الوطني على مضيفه المنتخب القطري 3 ـ 1، وفوز المنتخب الإيراني على ضيفه منتخب قيرغيزستان 1 ـ 0، لتبدأ إثارة التنافس المبكر على قمة المجموعة الأولى، بمشاركة منتخب أوزبكستان للمركز الثاني برصيد 3 نقاط، من فوزها على كوريا الشمالية 1 ـ 0، وتحل أوزبكستان ضيفاً على قيرغيزستان في استاد دولين عمر زاكوف في السادسة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، ويسبقه لقاء كوريا الشمالية وضيفتها قطر في الرابعة عصراً، على ملعب استاد لاوس الوطني.

معسكر السعديات

استأنف منتخبنا الوطني فور العودة من قطر بمشاركة 28 لاعباً، معسكره الداخلي في جزيرة السعديات بأبوظبي استعداداً للقاء اليوم، الذي يدخله «الأبيض» بمعنويات عالية، وبصفوف مكتملة بعد غياب اللاعبين خالد الهاشمي وماجد راشد، عن مواجهة قطر بسبب الإيقاف لمباراة واحدة نتيجة تراكم الإنذارات من التصفيات الثانية، وقام الجهاز الفني لمنتخبنا خلال المعسكر، بتحليل المنتخب الإيراني، وتدريب اللاعبين على الطريقة التي يخوضون بها اللقاء المنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد أداء منتخبنا القوي أمام مضيفه القطري يوم الخميس الماضي، ما أسهم في ارتفاع سقف الطموحات بتحقيق حلم الوصول إلى المونديال للمرة الأولى بعد مشاركة وحيدة كانت في كأس العالم بإيطاليا 1990.

وفي الوقت نفسه، يتطلع باولو بينتو، إلى تحقيق ثلاثية فريدة بالوصول إلى المونديال للمرة الثالثة مع 3 منتخبات مختلفة، بعد أن قاد منتخب بلاده البرتغال إلى نهائيات 2014، ثم قاد كوريا الجنوبية إلى الدور ثمن النهائي في قطر 2022، ويطمح إلى تكرار الأمر مع منتخبنا الوطني، ويتوقع أن يعتمد في بداية لقاء إيران اليوم، على تشكيلة تضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع عبد الله إدريس، كوامي اوتوني، خليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وفي الوسط يحيى الغساني، يحيى نادر، عبد الله وحارب عبد الله، وفي الهجوم كايو كانيدو وطحنون الزعابي.

أكد المدرب الأرجنتيني باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، جاهزية منتخب الإمارات، لمواجهة اليوم أمام المنتخب الإيراني، وكتابة التاريخ بتقديم أداء مثالي يقود إلى تحقيق النتيجة المأمولة، موضحاً أن النتيجة الممتازة التي خرج بها المنتخب من مباراته الأولى أمام نظيره القطري، عززت كثيراً من معنويات اللاعبين، وهذا ما جعل التحضيرات لمباراة الليلة تمضى بصورة مثالية، مؤكداً، أن جميع اللاعبين يمتلكون عقلية الفوز وهم عازمون على متابعة النتائج الجيدة، مع إدراكنا أن المنافس عنيد وقوي ويتمتع بالخبرة في مثل هذه المنافسات.

وأضاف: نحن مطالبون بالتركيز من جميع النواحي البدنية والتكتيكية فالمنتخب الإيراني، كما نعرفه يتمتع بالصلابة والشخصية القوية ويعرف كيف يسيطر على المباراة وهو من المنتخبات التي من الصعب جداً إيجاد نقاط ضعف لديها للنفاذ منها، ولكن علينا أن نتحلى بقوة الشخصية مع مضاعفة الجهود في ملعب المباراة وأضاف: تحدثنا إلى اللاعبين عن أهمية الانضباط والتنظيم الجيد في الملعب، وهناك أمور تحتاج إلى التحسين أخبرنا بها جميع اللاعبين أيضاً، فالإيراني لديه تشابه من الناحية التكتيكية مع منتخب قطر، ومن المؤكد أنه سيأتي إلى هنا من أجل الخروج بأفضل نتيجة، وإذا كانت كفة المنتخب الإيراني راجحة من حيث الانتصارات التي حققها سابقاً على منتخبنا الوطني فربما كان ذلك لأسباب عدة منها الفنية والبدنية والتكتيكية، ولكن ينبغي علينا أن نركز في اليوم وليس ما جرى بالأمس، ونحن نثق في قدرة منتخبنا على تقديم أداء قوى والخروج بالنتيجة التي نحب.

وعن جاهزية اللاعبين الذين انضموا للمنتخب من أوروبا للظهور بقميص الأبيض الليلة، قال: اللاعبين الذين حضروا للمنتخب من خارج الدولة كان لديهم سفر طويل وعانوا من الإرهاق، وفي مباراة قطر كانت هناك فرصة لماكنزي، وبالفعل قدم نفسه بصورة جيدة وكانت له مساهمة في الهدف الثالث الذي أحرزه منتخبنا، وعموام سنقوم بتقييم وضع اللاعبين لنحدد من يشارك منذ البداية في المباراة وكذا الحال أثناء المباراة سنقوم بالتقييم المناسب لإجراء التبديلات المناسبة إذا تطلب الأمر.

سعادة

من جهته، عبر يحيى نادر، لاعب خط وسط منتخبنا الوطني، عن سعادته بالنتيجة التي خرج بها «الأبيض» من المباراة الأولى أمام قطر، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع اللاعبين في أرضية الملعب، وقال: جاهزون لمواجهة المنتخب الإيراني اليوم ونتمتع بمعنويات عالية وندرك أنها مباراة صعبة وقوية، ولذلك مطالبون بمضاعفة الجهود والتركيز الذهني والقتال لأننا نتطلع للحصول على النقاط كاملة.

وأضاف: سندخل مباراة الليلة بعقلية الفوز خصوصا ونحن نلعب بأرضنا ووسط جماهيرنا والتي ستكون حاضرة بقوة في المدرجات لمساندة اللاعبين وتعزيز دوافعهم المعنوية من أجل تحقيق النتيجة المنشودة.

وأوضح يحيى نادر، أن منتخبنا ظل ومنذ التصفيات الأولى يقدم مردود جيد ويحقق نتائج إيجابية ونتطلع لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن المدرب كان لديه أسلوب جديد وأعتقد أن ظهور المنتخب بمستوى جيد في مباراة قطر وخروجه بنقاط المباراة كاملة أكد على أن الأمور تمضى على نحو جيد وبإذن الله سنعمل من أجل الذهاب بعيدا في التصفيات والتأهل لنهائيات كأس العالم.

يذكر أن تصفيات المرحلة الثالثة للتصفيات، 3 مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 6 منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى النسخة 23 من كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال، كما يتوفر مقعدان من خلال منافسات الملحق للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مع فرصة مقعد إضافي متاح من خلال الملحق العالمي.

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