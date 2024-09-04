كأس دوري أبطال آسيا للنخبة تبدأ جولتها القارية من العين 16 الجاري

المصدر: كوالالمبور - البيان

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تبدأ كأس دوري أبطال آسيا للنخبة جولة في مختلف أرجاء القارة الآسيوية، تشمل الاتحادات الأعضاء الـ12 المشاركة في مسابقة الأندية الآسيوية للرجال، خلال موسم 2024 – 2025.

وأكد الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي أن نسخة الكأس الأصلية ستبدأ جولتها بزيارة نادي العين كمحطة أولى يوم 16 سبتمبر الجاري، على هامش اليوم الافتتاحي لمرحلة الدوري الآسيوي، باعتباره آخر فريق توج بلقب دوري الأبطال في النسخة الأخيرة.

وتتميز كل جولة لاحقة في مرحلة الدوري بوجهة مختلفة للكأس، إلى جانب وجهتين أخريين في دور الـ16، حيث تسافر الكأس عبر أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وقطر وتايلاند وأوزبكستان قبل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض للبقاء طوال مدة الأدوار النهائية، التي تتوج بمباراة حسم اللقب يوم 4 مايو 2025.

وتتيح جولة الكأس فرصة للجماهير المتحمسة من أجل مشاهدة الجائزة المبهرة للبطولة، والتقاط الصور معها، والتي تم الكشف عنها خلال قرعة مرحلة الدوري الشهر الماضي، حيث سيتنافس أفضل 24 نادياً في قارة آسيا من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

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