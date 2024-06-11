تعادل منتخبنا والبحرين في "قمة خليجية" غير مؤثرة بالتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعادل المنتخب الوطني وضيفه المنتخب البحريني 1-1، على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل بدبي مساء اليوم، في مباراة "تحصيل حاصل" ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بعدما ضمن المنتخبين التأهل إلى نهائيات الكأس القارية، والمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، وافتتح "الأحمر" البحريني التسجيل عن طريق مهدي عبد الجبار في الدقيقة 4، وتعادل لـ"الأبيض" سلطان عادل في الدقيقة 10، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة لم تؤثر على حسمهما للمركزين الأول والثاني في المجموعة الثامنة قبل الجولة السادسة، وأنهي منتخبنا الوطني مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية، وفي رصيده 16 نقطة، وفي المركز الأول، والمنتخب البحريني في رصيده 11 نقطة، وفي المركز الثاني.

وجاءت الدقائق الأولى للمباراة مثيرة، بعدما حصل المنتخب البحريني على أفضلية مبكرة، عندما سجل هدف في الدقيقة 4، عن طريق مهدي عبد الجبار، بعد تمريرة ذكية من على مدن، وسط دفاعات "الأبيض"، والذي أدرك التعادل في الدقيقة 10، عن طريق سلطان عادل، بعد تمريرة طولية من قبل وسط الملعب، وخلف المدافعين، لينفرد ويضعها في الشباك، وأضاع يحيى الغساني في الدقيقة 30، فرصة هدف ثانٍ لمنتخبنا، بعدما أنفرد ولعب الكرة من فوق حارس المرمى، ولكن كرته علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وتواصل الأداء السريع من المنتخبين في الشوط الثاني، وسدد على مدن كرة قوة في الدقيقة 50، وتصدى حارس منتخبنا خالد عيسى، للكرة بشكل جيد، وأكمل الدفاع إبعادها، ولجأ "الأحمر" إلى سلاح التسديدات من على حدود منطقة الجزاء، وتصدت عارضة مرمى "الأبيض" لرأسية سيد مهدي في الدقيقة 59، وسدد حارب عبد الله، كرة بعيدة لمنتخبنا، وذهبت سهلة بين يدي حارس البحرين إبراهيم لطف الله في الدقيقة 60، ورد مهدي عبد الجبار، بتسديدة قوية تصدى لها خالد عيسى في الدقيقة 61، ليستمر التعادل قائماً حتى نهاية المباراة.

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