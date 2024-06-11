بعد الخماسية القاسية.. كوبر يتقدّم باستقالته من تدريب المنتخب السوري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم استقالة المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، هيكتور كوبر. وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء إن كوبر تقدم باستقالته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة سوريا واليابان.

ونقل عن كوبر قوله إنه كان “سعيدًا بالعمل مع اللاعبين والمساعدة التي تلقاها من اتحاد كرة القدم”.

وتأتي خسارة سوريا بعد 5 أيام من الهزيمة 1-0 أمام كوريا الشمالية بعد استقبال هدف في اللحظات الأخيرة.

وابتعدت اليابان في صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات المشتركة برصيد 18 نقطة كاملة من 6 مباريات، مقابل 7 نقاط لسوريا، و6 من 5 مباريات لكوريا الشمالية، ونقطة لميانمار.

وضمنت اليابان التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، بينما سيبقى مصير سوريا مرتبطاً بنتيجة مباراة كوريا الشمالية وميانمار التي تلعب لاحقاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز