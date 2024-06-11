الإمارات والبحرين «قمة خليجية» بلا حسابات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخوض المنتخب الوطني مباراة قوية أمام ضيفه المنتخب البحريني على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل في التاسعة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثامنة من تصفيات المرحلة الثانية الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وستكون المباراة قمة خليجية بعيدة عن حسابات التأهل، بعدما حسم المنتخبان تأهلهما إلى كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال.

ويسعى «الأبيض» خلال مواجهة اليوم، إلى مواصلة الانتصار، وتحقيق العلامة الكاملة على حساب «الأحمر» البحريني الذي حسم أيضاً، المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويلتقي ضمن الجولة نفسها اليوم، منتخب اليمن مع منتخب نيبال في مدينة الدمام بالسعودية، ويحتل اليمن المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ونيبال المركز الرابع الأخير دون أي نقاط أو أهداف.

فرصة للتحسن

من جانبه، قال مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي باولو بينتو: «كل مباراة نلعبها نعتبرها فرصة للمزيد من التحسن والتطور، ورغم أن صدارتنا لترتيب المجموعة لن تتغير، وأننا ضمنا التأهل إلى كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، إلا أننا نسعى للمزيد من تحسن الأداء، كما أننا من الفرق القليلة التي يمكن أن تنهي التصفيات دون خسارة، ومن المهم الآن الوصول إلى 18 نقطة، والخروج دون تلقي المزيد من الأهداف، وسبق أن واجهنا صعوبة أمام البحرين في الدور الأول، ونعلم أنه منتخب جيد، ولذا سنبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز، والوصول إلى العلامة الكاملة».

وعن الاستمرار في الاعتماد على اللاعبين الشباب، أوضح: «لن يكون هناك اعتماد فقط على عامل العمر، ولكن مدى قدرة اللاعبين على الجاهزية، وسيتم تقييم مدى جاهزية اللاعبين للمباريات القادمة، وتحدثت مع اللاعبين بأن من يملك عقلية جيدة وجاهزية، سيكون هناك الاختيار الأول، مثل سلطان عادل الذي يثبت دائماً جدارته في التدريبات والمباريات، وسنواصل التقييم الشامل لكل اللاعبين في كل مرحلة، وسنلعب بتنافسية وبرغبة الفوز، ولا مانع من تقييم جميع اللاعبين بعد لقاء البحرين، وأنا لا أعلم حتى الآن من سيبدأ المواجهة، والتي ستكون فرصة لتقييم جميع اللاعبين».

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور الثالث من تصفيات المونديال يوم 27 يونيو الجاري، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذا الدور على 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

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