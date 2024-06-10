غداً.. منتخب الإمارات يستضيف البحرين في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية

المصدر: وكالات

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يستضيف منتخب الإمارات لكرة القدم، غداً "الثلاثاء"، نظيره البحريني في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثامنة، وذلك على استاد زعبيل بنادي الوصل، ويديرها طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينج.

ويخوض منتخب الإمارات هذه المواجهة وهو يتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة "15 نقطة"، وقد ضمن التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وكذلك التأهل لنهائيات كأس آسيا، وهو ما ينطبق أيضا على المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويسعى منتخب الإمارات إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وإنهاء هذه المرحلة من التصفيات بالدرجة نفسها من التميز، قبل بدء المرحلة الثالثة في مشوار التصفيات لكأس العالم، ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025.

وتأتي هذه المباراة بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب الإمارات على نظيره النيبالي بنتيجة 4-0، يوم الخميس الماضي بمدينة الدمام، وقدم فيه لاعبو الإمارات عرضاً قويا بتشكيلة غلبت عليها عناصر الشباب، استطاع بها البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب النزول بمتوسط أعمار اللاعبين إلى 24.6 سنة قبل المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وكان منتخب الإمارات قد فاز في مباراة الدور الأول على نظيره البحريني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما بالمنامة في نوفمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المرحلة الثالثة، يوم 27 يونيو الجاري، حيث سيتم تقسيم الـ 18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، في حين يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع "6 منتخبات" في كل مجموعة إلى دور رابع إضافي للمنافسة على بطاقتين جديدتين "السابعة والثامنة" إلى كأس العالم، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يلتقي وصيفا المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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