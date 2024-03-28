6 منتخبات تتأهل إلى كأس آسيا والدور الثالث لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حسم منتخب الإمارات الوطني الأول بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، وبطاقة الصعود إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما جدد «الأبيض» فوزه على منتخب اليمن في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الثامنة بنتيجة 3 - 0، بعد الفوز بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثالثة، ليرفع منتخب الإمارات رصيده إلى 12 نقطة ويعزز صدارته للمجموعة، مع تجمد رصيد اليمن عند 3 نقاط في المركز الثالث، لينضم منتخبنا إلى 6 منتخبات نجحت في حسم تأهلها إلى النهائيات الآسيوية والدور الثالث الحاسم في تصفيات المونديال، بينما أصبح منتخب البحرين قريباً جداً من العبور للدور التالي من التصفيات، بعد فوزه على منتخب نيبال 3 - 0، أول من أمس، ووصوله إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وبقي منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون أي نقاط أو أهداف.

سعادة وتألق

من جانبه، عبّر محمد العطاس، لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالتأهل إلى نهائيات آسيا، والدور الثالث من تصفيات المونديال، وكشف عن سر تألقه في الفترة الأخيرة، بقوله: «حققنا الأهم أمام المنتخب اليمني أول من أمس، ونجحنا في إنهاء المباراة من شوطها الأول، وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وأتمنى أن يكون القادم أفضل، لأنه تنتظرنا مواجهات أكثر صعوبة في المرحلة الثالثة من التصفيات، وعلينا الآن التركيز لإنهاء مشوارنا في صدارة المجموعة الثامنة بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين المتبقيتين أمام نيبال والبحرين، ودعوات الوالدين، وجهود الجهاز الفني، ومساندة زملائي اللاعبين، السر وراء تألقي في المرحلة الحالية».

بينما قال يحيى الغساني، لاعب منتخبنا الوطني: «المنتخب اليمني أدي بشكل جيد في الشوط الثاني، ونحن قدمنا مستوى أقل مما قدمناه في الشوط الأول، بعدما حسمنا نتيجة المباراة بتسجيل أهدافنا الثلاثة، بعد قراءة جيدة من مدربنا باولو بينتو لمباراتنا واليمن في الجولة الثالثة في أبوظبي، وبدأنا من الآن التفكير في المرحلة التالية الأصعب، ولا بد فيها من المزيد من الجدية لتحقيق حلم التأهل للمونديال، ولكن قبلها علينا التركيز للحفاظ على صدارة المجموعة الثامنة، لأننا لم نفعل شيئاً حتى الآن، وإن كان الأداء يتطور تدريجياً، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يرضينا، وإذا رضينا عن الأداء الحالي، فلن نقدم أداءً أفضل في المرحلة التالية».

ركب المتأهلين

وإلى جانب منتخب الإمارات، ضمنت 5 منتخبات أخرى التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، والدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وهي منتخبات العراق، وأستراليا، وقطر، وإيران، وأوزبكستان، بينما اقتربت السعودية والبحرين من حسم تأهلهما للدور التالي بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة، إذ انضم منتخب قطر، بطل كأس آسيا مؤخراً، إلى ركب المتأهلين بفوزه المتجدد على جاره منتخب الكويت 2 - 1، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 8 نقاط عن الهند التي خسرت من أفغانستان 1 - 2، لتحتل الهند وأفغانستان المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يوجد «الأزرق» الكويتي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وشهدت المجموعة الثانية واحداً من أكبر الانتصارات التي يحققها المنتخب السوري خلال تاريخه، وذلك بالفوز على منتخب ميانمار 7 - 0، لترفع سوريا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن اليابان في الصدارة، التي لها مباراة مؤجلة مع كوريا الشمالية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتحتل ميانمار المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة، وفي المجموعة الثالثة، فازت الصين على سنغافورة 4 - 1، وخسرت تايلاند أمام كوريا الجنوبية 0 - 3، والفوز هو الأول لكوريا تحت قيادة مدربها الجديد هوانغ سونهونغ، لتحافظ على الصدارة برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الصين في المركز الثاني، و8 نقاط عن تايلاند في المركز الثالث، و9 نقاط عن سنغافورة في المركز الرابع.

مرشحون جدد

هناك أيضاً مرشحون جدد في بقية المجموعات، ففي المجموعة الرابعة، فازت قيرغيزستان على تايبيه 5 - 1، وخسرت ماليزيا أمام عمان 0 - 2، لتصعد قيرغيزستان إلى الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن عمان في المركز الثاني، وتأتي ماليزيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتايبيه في المركز الرابع الأخير دون نقاط، وفي المجموعة الخامسة، فازت أوزبكستان على هونغ كونغ 3 - 0، وخسرت تركمانستان أمام إيران 0 - 1، وتتصدر إيران الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان، وتأتي تركمانستان وهونغ كونغ في المركزين الثالث والرابع بالترتيب وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة السادسة، خسرت فيتنام أمام إندونيسيا 0 - 3، والفلبين أمام العراق 0 - 5، ليعزز العراق صدارته ويتأهل بالوصول إلى 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن إندونيسيا بالمركز الثاني، وتأتي فيتنام بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفلبين في المركز الرابع الأخير، وفي المجموعة السابعة، فازت الأردن على باكستان 7 - 0، وتعادل طاجيكستان والسعودية 1 - 1، وتتصدر السعودية الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الأردن في المركز الثاني، و5 نقاط عن طاجيكستان في المركز الثالث، وتبقى باكستان في المركز الأخير دون نقاط، وفي المجموعة التاسعة، خسرت بنغلاديش أمام فلسطين 0 - 1، ولبنان أمام أستراليا 0 - 5، وتأهلت أستراليا بتعزيزها برصيد 12 نقطة، وفلسطين ثانيا بـ 7 نقاط ولبنان الثالث برصيد 5 نقاط ، و بنغلاديش رابعاً بنقطة.

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