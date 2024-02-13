15 لقطة تلفت الأنظار وتُثير الجدل في كأس آسيا

المصدر: متابعة - محمد فضل

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حفلت نهائيات كأس آسيا التي اختتمت في قطر قبل أيام، وتوج بلقبها العنابي القطري على حساب المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالعديد من الأحداث والمواقف التي لفتت الأنظار وأثارت الجدل، وكان من أبرزها، استبعاد علي مبخوت نجم منتخب الإمارات من التشكيلة الأساسية وهو ما أثار جدلاً كبيراً تضاعف بجلوسه في المدرجات وخروجه من القائمة نهائياً، كما كان احتفال لاعبي الأردن بطريقة أكل «المنسف» الوجبة الأشهر في الأردن في مباراة النشامى والعراق، محل جدل كبير بين جماهير المنتخبين، إلى جانب طرد أيمن حسين مهاجم العراق بعد احتفاله في المباراة نفسها وبالطريقة ذاتها، وهناك ابتسامة الألماني كلينسمان مدرب كوريا بعد إحراز ماليزيا هدف التعادل في مرمى فريقه.

احتفال

وكعادته دوماً في المناسبات الكبرى، حرص علي البليهي مدافع المنتخب السعودي على إثارة الجدل واحتفاله «بالبالون» الأخضر عقب إحرازه هدف الفوز على شقيقه المنتخب العُماني، ولكن ما فعله البليهي ربما لا يساوي شيئاً إذا ما قورن بما فعله مدربه الإيطالي مانشيني في مباراة كوريا والسعودية حينما غادر الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح، وكذلك فرضت المشادة والاشتباك بالأيدي بين المدرب حسن عموتة ولاعب المنتخب الأردني الدردور نفسها وكانت حديث الإعلام وخاصة الأردني وانتهت الحادثة باستبعاد اللاعب من المنتخب وإعادته للأردن.

منشطات

وشهدت مباراة النهائي بين المنتخبين القطري والأردني، وحدها خمسة أحداث لافتة للنظر مثيرة للجدل أولها ركلات الجزاء الثلاث التي احتسبها الحكم الصيني لمصلحة العنابي، كما جاء احتفال أكرم عفيف نجم قطر بهدفه الأول غريباً وغير مألوف فقد أخرج ورقة كوتشينة ظهر «جوكر» على جهتها والمقابلة تحمل حرف «S» في الوجه الآخر وهو الحرف الأول من اسم زوجة نجم المنتخب القطري التي تحمل الجنسية الكويتية، كما شهدت البطولة ارتداء مشعل برشم حارس قطر نظارة شقيقه معتز برشم بطل الوثب العالي الشهير من أجل الاحتفال بالكأس وسط فرحته العارمة، كما حرص حسن الهيدوس قائد منتخب قطر على ارتداء «البشت» قبل حمل الكأس على طريقة ميسي في كأس العالم 2022.

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