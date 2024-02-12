غياب التعمري لاعب الأردن.. الإعلان عن التشكيلة المثالية لكأس آسيا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيلة المثالية لكأس آسيا إذ شهدت وجود أربعة لاعبين من منتخب قطر المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي فيما غاب موسى التعمري نجم الأردن.

وفازت قطر 3-1 على الأردن بالنهائي في مباراة شهدت تسجيل أكرم عفيف ثلاثة أهداف من ركلات جزاء على ملعب لوسيل.

وفاز عفيف الذي تم اختياره في التشكيلة المثالية بجائزة أفضل لاعب في البطولة بالإضافة لجائزة الهداف برصيد ثمانية أهداف.

واختار الاتحاد الآسيوي لاعبين فقط من الأردن، الذي وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، هما عبدالله نصيب ويزن النعيمات.

وفيما يلي التشكيلة المثالية التي نشرها الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)

الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن) - علي البليهي (السعودية) - لوكاس منديز (قطر).

وسط الملعب: كانج لي إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريج جودوين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).

خط الهجوم: يزن النعيمات (الأردن) - أيمن حسين (العراق) - أكرم عفيف (قطر).

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