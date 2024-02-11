أكرم عفيف يكشف سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية

المصدر: ا ف ب

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كشف نجم منتخب قطر وأفضل لاعب وهداف كأس آسيا لكرة القدم أكرم عفيف عن سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" قادت "العنابي" للفوز على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.

وقال عفيف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا".

وكان عفيف يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس" وهو الحرف الأول لزوجته".

وقال عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".

وتحدث عن امكانية الاحتراف مجددا في قارة أوروبا بعد أن خاض تجربة في ثلاثة أندية وقال "أنا راغب بذلك، القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه والاتحاد الذي أنتمي إليه".

أما المدرب الإسباني ماركيس لوبيس فقال "سعيد جدا للشعب القطري، للاعبين للجهاز الفني، كانت مباراة صعبة، كان هناك توتر. قد لا تكون المباراة على مستوى عال، لكن الجميع يتذكر الفائز فقط".

وعن امكانية استمراره على رأس الجهاز بعد أن استعان الاتحاد القطري بخدماته قبل نحو 40 يوما فقط للحلول بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش المقال من منصبه، قال "في الوقت الحالي سأعود إلى نادي الوكرة حيث أعمل ولم اتحدث عن المستقبل مع أحد".

وكشف بأنه خلال مراسم التتويج "شكرت أمير قطر على الثقة التي منحوني إياها، أنا استلمت تدريب المنتخب يوم 24 ديسمبر وبالتالي كانت الفترة قصيرة".

ونوه بلاعبيه بقوله "قام اللاعبون بتطبيق أفكارنا واستوعبوا خططنا في فترة قصيرة والفضل يعود إليهم".

أما مدرب الأردن المغربي حسين عموتة فقال "مع الاسف، مجريات المباراة لم تجر كما شئنا، لم نكن مركزين وارتكبنا بعض الأخطاء. لعبنا بارتباك كبير في البداية".

وأضاف "الشوط الثاني كان أفضل بالنسبة إلينا ونجحنا في العودة في النتيجة. لكن توقيت ركلة الجزاء الثانية كان قاسيا علينا".

وتابع "على العموم أهنئ اللاعبين الذين قدموا بطولة بمستوى عال واكتسبوا الاحترام والفريق تطور بشكل ممتاز".

وتابع "المنتخب ارتقى لمستوى أعلى ويجب أن نواصل تطوير مستواه الفني".

أما مدافع المنتخب الأردني إحسان حداد فقال "يجب ألا ننسى كل ما قدمناه بسبب 90 دقيقة في المباراة النهائية لا سيما بأننا كنا نلعب أمام حامل اللقب وصاحب الأرض".

وأضاف "نعتذر من جمهورنا الذي كان سندا كبيرا لنا. قصّرنا اليوم لكننا نوعدهم بأن القادم سيكون أفضل".

ونوّه بالمدرب الذي "زرع فينا قوة وطموحا أكبر وصرنا أكثر ثقة".

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