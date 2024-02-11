قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الثانية

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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قاد النجم أكرم عفيف منتخب قطر للاحتفاظ بلقب كأس آسيا في كرة القدم، بتحقيق الفوز على منتخب الأردن 3 - 1، أمس، باستاد لوسيل، مسجلاً الأهداف الثلاثة من 3 ركلات جزاء، في الدقائق 22، 73، و(90 + 5)، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن في الدقيقة 68.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتسليم قائد «العنابي» حسن الهيدوس الكأس، بعد أن ألبسه البشت القطري، على غرار ما حدث في نهائي مونديال 2022 مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي أحرز اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

واختير عفيف أفضل لاعب في المباراة، كما حصد لقب هداف البطولة.

وكانت قطر أحرزت لقب نسخة الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليابان 3 - 1 أيضاً، وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد، حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية وإيران، والسعودية واليابان.

في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة خاض «النشامى» بطولة رائعة، وكسب احترام الجميع من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2 - 0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل باهر للكرة الأردنية.

يذكر أن هذا هو النهائي العربي الثالث في أمم آسيا، بعد نسختي 1996 بين السعودية والإمارات، و2007 بين العراق والسعودية.

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