محمد بن راشد: مبروك لأخي تميم ولشعب قطر الفوز بكأس آسيا.. ونبارك للأردن منتخبها الرائع

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر منصة إكس: "تنظيم رائع .. مباراة ممتعة .. أداء رياضي استثنائي .. ألف مبروك لأخي تميم .. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم .. ونبارك أيضاً، للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب ..".

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