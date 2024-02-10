أحمد بن محمد: مبروك لقطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وقال سموه عبر منصة إكس: مبروك لدولة قطر حكومةً وشعباً الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي … مبروك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير العنابي، ومبروك للنشامى هذا الحضور والأداء المشرف في كأس آسيا. نشكر قطر على التنظيم الجميل إضافة إلى المشاركة العربية المتميزة التي تُوجت بنهائي عربي خالص.

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