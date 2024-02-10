رئيس الدولة: أبارك لأخي تميم بن حمد والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز