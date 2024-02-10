حمدان بن محمد: مبروك قطر الفوز بلقب كأس آسيا ومبروك للنشامى الأداء المشرف طوال البطولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قطر بالفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم.

وقال سموه عبر منصة إكس: مبروك قطر الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم … أبدعت قطر من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير … والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين وكسبنا نجماً متألقاً هو منتخب الأردن ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف طوال البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز