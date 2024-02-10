أكرم عفيف ينفرد بقمة هدافي أمم آسيا 2023

المصدر: وكالات

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انفرد أكرم عفيف بصدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، عقب تسجيله ركلتي جزاء لمصلحة منتخب قطر في المباراة النهائية للبطولة ضد منتخب الأردن، اليوم السبت.

وحصل عفيف على ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب (لوسيل)، عقب تعرضه للإعاقة من جانب عبدالله نصيب، مدافع منتخب الأردن، داخل منطقة جزاء منتخب (النشامى).

وترجم عفيف ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة زاحفة على يمين يزيد أبوليلى ، حارس مرمى منتخب الأردن، ليحرز الهدف الأول لمنتخب قطر في الدقيقة 22.

وحصل منتخب قطر على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 70، عقب تعرض اسماعيل محمد للإعاقة من قبل محمود مرضي، مدافع منتخب الأردن، داخل منطقة الجزاء، ليترجمها عفيف إلى هدف في الدقيقة 72.

ورفع عفيف رصيده التهديفي في النسخة الحالية للمسابقة، المقامة في قطر، إلى 7 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة مع العراقي أيمن حسين.

كما رفع عفيف عدد مساهماته التهديفية في تلك النسخة من البطولة إلى 10 أهداف، بعدما قام بثلاث تمريرات حاسمة خلال مشوار فريقه في البطولة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يهز فيها عفيف الشباك في نهائي أمم آسيا، بعدما سبق له التسجيل في مرمى منتخب اليابان، خلال فوز المنتخب (العنابي) 3 / 1 على نظيره الياباني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة، يتمكن من التسجيل في مباراتين نهائيتين مختلفتين.

ويسعى منتخب قطر للاحتفاظ باللقب الذي توج به في النسخة الماضية لأمم آسيا عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، بينما يحلم منتخب الأردن بالحصول على لقبه الآسيوي الأول.

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