ماركوس لوبيز: نرفض المركز الثاني

المصدر: الدوحة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإسباني «تينتين» ماركوس لوبيز مدرب قطر أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مباراة النهائي الآسيوي الليلة، وأشار إلى أنها مجرد مباراة في كرة القدم يجب أن يستمتع بها الجميع، واعتبر أن فريقه حصل على راحة أقل من نظيره الأردني بعد أن خاض مباراته ضد إيران في نصف النهائي الأربعاء؛ أي بعد 24 ساعة من الأردن الفائز على كوريا الجنوبية وقال: حصلنا على يومين فقط للاستعداد للنهائي وهي فترة زمنية قصيرة.

وأشار لقيامه بإشراك اللاعبين الـ26 المتواجدين في القائمة الرسمية لفريقه في البطولة وقال: الجميع كان يستحق المشاركة وبالتالي قررنا توزيع الدقائق، وبطبيعة الحال منهم من حصل على دقائق أكبر، لكن الجميع قام بدور من أجل بلوغنا المباراة النهائية.

وأضاف: وجدنا صعوبات في الطريق إلى النهائي ونملك التصميم لإحراز اللقب ونرفض المركز الثاني، لأن لدينا مقولة في إسبانيا تقول «صاحب المركز الثاني هو أول الخاسرين».

وتطرق حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري إلى الفترة الزمنية القصيرة بين نصف النهائي والنهائي وقال: ستكون مباراة صعبة ، وأنا فخور لأني جزء من هذه المجموعة، الفريق الحالي يشكل ما نسبته 70 إلى 80 في المئة من التشكيلة التي توجت باللقب في النسخة الماضية، نملك عقلية الفوز. وأضاف: لعبنا مباراة ودية مع«النشامى» قبل كأس آسيا وأظهر خلالها قدرته على الذهاب بعيداً في أي بطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز