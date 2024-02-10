«الآسيوي» يشيد بتألق أكرم عفيف ويزيد أبو ليلى

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استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تقرير خاص، أرقاماً متميزة، وضعت منتخبي قطر والأردن في نهائي البطولة القارية، وتبشر بمواجهة مثيرة وقوية على اللقب، مشيداً بتألق القطري أكرم عفيف، والحارس الأردني يزيد أبو ليلى، ومشيراً إلى هدف وتمريرة حاسمة للاعب القطري أكرم عفيف، أمام إيران نجح بهما اللاعب في رفع رصيده إلى 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وبات يتأخر بفارق هدف واحد خلف العراقي أيمن حسين، متصدر هدافي البطولة، ثم فإن الفوز بجائزة الهداف قد يكون طموحاً إضافياً للاعب في المباراة النهائية.

وأكد التقرير أن حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى ودفاعه حافظوا بعد الفوز على كوريا الجنوبية، على نظافة شباكهم في مباراتين متتاليتين، بينما لم يتمكن أي فريق آخر من الحفاظ على شباكه نظيفة في ربع النهائي أو قبل النهائي. وكان الفريق الآخر الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في مباريات الأدوار الإقصائية، منتخب أستراليا حينما حقق الفوز على إندونيسيا 4 - 0، في الدور ثمن النهائي. وأكد الاتحاد الآسيوي أن منتخب «النشامى» يمتلك فعالية كبيرة في الهجمات المرتدة، بعدما سجل 4 أهداف من هجمات مرتدة سريعة، ليؤكد تفوقه بشكل واضح على بقية الفرق في هذا الجانب، إذ تعاني دفاعات الخصوم في التعامل مع سرعة هجماتهم.

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