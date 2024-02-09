مؤتمر حسين عموتة قبل نهائي كأس آسيا: لا للضغط.. علينا الاستمتاع

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، في مؤتمر صحفي، للحديث عن مواجهة النشامى أمام قطر في نهائي كأس آسيا 2023.

ويلاقي الأردن نظيره قطر في نهائي كأس آسيا 2023، السبت 10 فبراير 2024، على ملعب لوسيل.

وصرح عموتة، قائلًا: "نستعد بشكل عادي دون أن نزيد الضغط على اللاعبين، نريد أن نقدم مستوى يليق بمنتخبنا، وفي نفس الوقت نستمتع بالتواجد في المباراة النهائية، هذا اللقب قد يكون الأول في تاريخ الكرة الأردنية، لذلك بدون ضغط وبدون مسؤولية أكبر يجب على اللاعبين أن تستمتع، وأن تقدم مستوى جيد إن شاء الله".

وأكمل: "وصولنا إلى نهائي كأس آسيا كان مستحقاً وقطر كذلك استحقت التأهل إلى المباراة النهائية، تركيزي حالياً في مباراة الغد ولا ألتفت لما يكتب ويقال في مختلف وسائل الإعلام”.

وبشأن مستقبله مع المنتخب الأردني، قال: "بعد البطولة سيتم الحديث عن مستقبلي مع النشامي، نتائجنا في البطولة هي مجهود فريق وليس مجهود مدرب وأنا أؤمن بجميع اللاعبين، عندما يخسر المنتخب يقولون المدرب وعندما يفوز يقولون الروح القتاليّة، هذا حديث النقاد للأسف".

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