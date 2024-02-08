الاتحاد الآسيوي يعلن اسم حكم مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

المصدر: البيان

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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا التي ستجمع بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الأردني، للحكم الصيني ما نينغ.

وبلغ منتخب الأردن النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في حين تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية للمرة الثانية تواليا بعد تخطيه إيران بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا بعد غد السبت على أرضية ملعب "لوسيل"، وسيتولى الحكم الصيني ما نينغ إدارة المواجهة.

وسبق لما نينغ البالغ من العمر 44 عاما والذي تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2011، أن أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية لكأس آسيا، بواقع واحدة في دور المجموعات جمعت بين كوريا الجنوبية والبحرين، ومثلها في ثمن النهائي بين قطر وفلسطين، وأخيرا لقاء وحيد في الدور ربع النهائي جمع بين إيران واليابان، وفقاً لروسيا اليوم.

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